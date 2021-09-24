Пятница, 24 Сентября 2021 18:55

АрмИнфо.24 сентября 2021 года в здании Государственной миграционной службы Туркменистана состоялась церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана.

В преддверии 30-летия Независимости страны, руководствуясь принципами гуманизма и добродетели предков Президент Туркменистана подписал Указ «О принятии в гражданство Туркменистана», в соответствии с которым 2657 человек стали гражданами Туркменистана. Также глава государства подписал Постановление, согласно которому 406 человек получили разрешение на проживание в стране.

Так, принятые в гражданство Туркменистана люди являются представителями 20-ти национальностей мира, а их основную часть составляют лица женского пола, что доказывает приверженность Правительства Туркменистана расширению гендерного равенства на национальном и международном уровнях.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Н.Атагаррыев, Заместитель министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко, а также представители министерств и ведомств страны.

Туркменистан будучи активным членом Организации Объединённых Наций неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства по гуманитарной линии. Так, в Туркменистане был принят «Национальный план действий по ликвидации безгражданства на 2019-2024 годы».

На основе национального законодательства и соответствующих Конвенций ООН о беженцах и правах человека ведётся последовательная работа по защите и поддержанию прав, свобод и интересов всех людей, проживающих в Туркменистане. В соответствии с Уставом ООН, Конвенциями ООН «О статусе беженцев», «О статусе апатридов», а также национальному законодательству Туркменистана в этой области, начиная с 2011 года гражданство Туркменистана получили 14980 человек.

В данном контексте важно подчеркнуть, что Туркменистан осуществляя политику широкого международного сотрудничества, активно взаимодействует с международными гуманитарными организациями, всесторонне содействует усилиям мирового сообщества, на деле реализуя эффективные меры по оказанию помощи мигрантам, беженцам, лицам без гражданства и защите их прав.