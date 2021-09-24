Пятница, 24 Сентября 2021 17:09

АрмИнфо.Оппозиционная фракция "Айастан" обратится в Конституционный суд с просьбой приостановить действие приказа главы Минздрава, вступающего в силу с 1 октября. Об этом 24 сентября сообщил журналистам депутат фракции Арам Вардеванян.

По словам депутата, а в прошлом адвоката, он не оспаривает важность вакцинации, однако это должно быть сознательным выбором каждого гражданина. "Мы должны каждый день видеть, как государство объясняет своим гражданам цель вакцинации, в том числе посредством социальной рекламы. Но когда вместо этого, в условиях столь низкой МРОТ (68 тыс.драмов-ред.) граждан заставляют вакцинироваться либо каждые 14 дней проходить ПЦР-тестирование за свой счет, то это - уже принуждение. Тогда зачем государство не берет на себя эти расходы, не субсидирует?", - вопрошает депутат.

Ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые вступят в силу с 1 октября и коснутся сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

Несмотря на то, что сама глава Минздрава неоднократно заявляла, что вакцинация от коронавируса не исключает риска заражения, накануне Анаит Аванесян в Национальном Собрании Армении в ходе рабочего обсуждения по данному вопросу, заявила, что, доподлинно неизвестно потребуется ревакцинация или нет, но, если потребуется получить третью дозу вакцины, то ее необходимо будет получить.

Отметим, что процесс масштабной вакцинации стартовал в Армении 13 апреля, до конца года планируется привить около 700 тысяч жителей. Вакцинация в Армении производится бесплатно, стоимость же прохождения ПЦР-теста составляет примерно 15 тыс. драмов (порядка $30).