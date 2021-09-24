Пятница, 24 Сентября 2021 16:58

АрмИнфо.Аппарат президента Армении с глубоким прискорбием сообщает, что советник главы государства, переводчик, дипломат Гамлет Арамаисович Гаспарян скончался на 72-м году жизни.

"Гамлет Гаспарян был преданным сыном своей страны и народа. Он был таким в своей жизни, на протяжении всей своей карьеры и в своих человеческих отношениях.

Гамлет Гаспарян является автором множества статей, он собирал и редактировал книги, переводил художественные произведения. Гамлет Гаспарян питал особую любовь и симпатию к Шарлю Азнавуру. Почти все книги об Азнавуре, доступные читателю на армянском языке, несут на себе печать неустанного труда Гамлета Гаспаряна.

Школа журналистики Гамлета Гаспаряна была уникальным мастер-классом, через который прошли многие журналисты, которые до сих пор остаются известными фигурами в армянских СМИ. Он был настоящим профессионалом, достойным государственным чиновником, честным другом и преданным отцом семейства. Аппарат президента Республики выражает соболезнования семье, родным, близким и близким Гамлета Гаспаряна и разделяет их горе", - говорится в сообщении пресс-службы президента РА.