Пятница, 24 Сентября 2021 16:35

АрмИнфо. Вице-спикер Национального собрания, депутат фракции "Айастан" ("Армения"-ред.) Ишхан Сагателян признал, что оппозиция также имеет свою долю вины в сложившейся в стране ситуации, поскольку не смогла довести до всех граждан реальный масштаб угрозы.

"Если мы сможем вывести граждан на улицу, чтоб они сказали, что не готовы к новой капитуляции, власть уйдет на следующий день", - заявил журналистам Сагателян 24 сентября в парламенте.

По словам оппозиционного вице-спикера, как оказалось только посредством парламентской деятельности оппозиция не сможет нейтрализовать вызовы и угрозы, связанные с потерей государственности и "отуречиванием" Армении.

В связи с этим "Айастан" приняла решение вернуться к уличной борьбе. Так, 26 сентября будет организовано шествие, а с октября будут возобновлены визиты в регионы. "С 27 сентября по 9 ноября запланировано много мероприятий", - добавил Сагателян.

Напомним, что блок "Айастан" 14 сентября провел собрание под председательством лидера блока, второго президента Армении Роберта Кочаряна. На собрании Кочарян дал поручение усилить общественную активность в этот судьбоносный для страны период, привлечь внимание общественности к проблемам, более активизировать работу блока с общественностью, создать еще более эффективные организационные единицы, чтобы придать новое качество работе блока. "Члены блока вновь подтвердили свою цель - днем ранее достичь отстранения власти, разрушающей Армению, и осуществление миссии блока "Айастан" по переводу страны в нормальное русло развития", - говорилось в заявлении блока.

17 сентября в ходе брифинга в парламенте коснувшись предстоящих действий оппозиционной политсилы Ишхан Сагателян заявил, что блок не отказывался от уличной борьбы и готов к ней вернуться. По словам Сагателяна, Армения переживает судьбоносный период, есть кризис управления, а государственность столкнулась с множеством угроз. В связи с этим фракция перманентно проводит обсуждения как с однопартийцами, так и сторонниками, для определения будущих действий. "На данном этапе мы проводим очень активные обсуждения для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы и предотвратить "отуречивание" Армении. По этой части у блока "Айастан" есть планы, и в ближайшее время вы станете свидетелем в том числе уличной борьбы",- указал он.