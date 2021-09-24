Пятница, 24 Сентября 2021 16:32

АрмИнфо.Защитник прав человека РА Арман Татоян встретился с послом США в Армении в 2001-2004 гг. Джоном Ордуэйном и директором евразийских программ Международной организации "Humanitarian Dialogue" Дэвидом Горманом.

Как сообщает офис Омбудсмена РА, Арман Татоян представил факты нарушения властями Азербайджана прав приграничных жителей Армении в послевоенный период.

Он отметил, что вопросы, связанные с государственной границей РА, следует рассматривать с точки зрения прав человека, чтобы они не отодвигались на второй план, не ограничивали возможности государства по защите этих прав.

Защитник прав человека РА уточнил, что в результате противоправных действий Азербайджана люди были лишены домов, земель и пастбищ, принадлежавших им еще в советские времена, в результате чего не только социальные, но и также возникли серьезные проблемы с безопасностью.

"Незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, например, на Черном озере (Сев Лич), вызвало серьезные проблемы с безопасностью для близлежащих населенных пунктов, поскольку они стали мишенями и азербайджанские военные открывают огонь.

Кроме того, большинство людей не могут заниматься животноводством, которое является источником дохода для их семей, а в Гегаркуникской и Сюникской областях граждане не могут содержать крупный и мелкий рогатый скот на фермах у пастбищ, поить их водой или выпасать. Более того, доступность водных ресурсов находится под угрозой не только в Сюнике, но и в Гегаркуникской области, а ряд сел и вовсе лишены воды", - говорится в сообщении Омбудсмена РА.

Арман Татоян подчеркнул, что демаркация границы с Азербайджаном без создания зоны безопасности, без удаления азербайджанских вооруженных сил, их знаков и камер не только не обеспечит права граждан РА и особенно жителей приграничья, но вызовет новые нарушения прав и новую напряженность.

Омбудсмен отдельно упомянул свой недавно опубликованный специальный доклад об ответственности Азербайджана за пытки и бесчеловечное обращение с армянскими пленными.