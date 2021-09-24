Пятница, 24 Сентября 2021 14:58

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 24 сентября на внеочередном заседании в первом чтении одобрило поправки к закону "Об административно-территориальном делении" и закону РА "О местном самоуправлении". смежные законы, в частности, предполагающие укрупнение общин. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали заседание.

Как заявил секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян, законодательная инициатива не соответствует требованиям Конституционного суда, что является "очевидным преступлением". Следовательно, по его словам, обсуждения в его рамках не могут быть законными и будут опротестованы фракцией.

Секретарь фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, в свою очередь, отметил, что предлагаемый вариант укрупнения имеет откровенно политический характер с целью избавиться от неугодных власти руководителей общин.

Напомним, что 8 сентября правительство одобрило пакет поправок к закону "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и "О местном самоуправлении", согласно которому в результате объединения 441 общины в Армении общин станет 37. Остальные 404 общины будут иметь статус населенного пункта, где вместо главы общины будет административный представитель, а распоряжаться бюджетом будут глава и Совет старейшин укрупненной общины.

Согласно решению кабмина будут созданы следующие укрупненные общины: Арагацотнская область: Аштарак - 37 общин, Апаран - 2 общины, Талин - 29 общин, Мецацор - 2 общины, Аревут - 6 общин; Араратская область: Арташат - 38 общин, Арарат - 12 общин, Масис - 27 общин, Веди - 17 общин; Армавирская область: Армавир - 11 общин, Вагаршапат - 2 общины, Мецамор - 31 община, Баграмян - 14 общин, Аракс - 13 общин, Хой - 17 общин и Паракар - 8 общин; Гегаркуникская область: Гавар - 12 общин, Мартуни - 17 общин, Севан - 11 общин, Варденис - 15 общин; Лорийская область: Ванадзор - 4 общины, Туманян - 3 общины, Спитак - 21 община, Памбак - 15 общин; Котайкская область: Раздан - 5 общин, Абовян - 11 общин, Наири - 12 общин, Цахкадзор - 2 общины, Гарни - 6 общин; Ширакская область: Артик - 24 общин, Ахурян - 12 общин, Амасия- 2 общины, Ашоцк - 2 общины; Вайоцдзорская область: Ехегнадзор

- 3 общины, Вайк - 2 общины, Джермук - 2 общины; Тавушская область: Ноемберян - 3 общины.

После завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Ереван. Процесс не затронет шесть общин Армении, где проживают представители нацменьшинств. Тем не менее, нацменьшинства, в частности представители ассирийской общины, выступили против инициативы, заявив, что она игнорирует их интересы, а по итогам предыдущего укрупнения в 2016-217гг. два села РА - село Димитров (Арташатский регион Араратской области) и село Нор Артагерс (Армавирский регион Армавирской области) на грани исчезновения.

Отметим, что процесс стартовал в 2016 году, тогда в результате объединения 486 общин было создано 54 укрупненных общин. На данном этапе среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины. В случае принятия новой инициативы во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, в ближайшее время пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину.

8 сентября на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть решение Конституционного суда о том, что проведение местного референдума по этому вопросу неконституционно и укрупнение как политический процесс будет решаться только в сфере Национальное собрание - правительство. Политическое решение уже принято, сказал премьер.