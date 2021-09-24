Пятница, 24 Сентября 2021 13:58

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, министры высоко оценили нынешний уровень политического диалога между двумя странами и подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых с высшим руководством Республики Армения во время визита Короля Иордании Абдаллы II в Армению в феврале 2020 года.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением армяно- иорданских многоотраслевых отношений.

Стороны обменялись мнениями по развитию событий на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Мирзоян ознакомил своего собеседника с ситуацией, созданной провокационными действиями Вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, проблемами возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, содержащихся в Азербайджане.

В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта глава МИД Армении подчеркнул необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.