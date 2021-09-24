Пятница, 24 Сентября 2021 13:56

АрмИнфо. Министр обороны РА Аршак Карапетян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста в Ереване Тьерри Рибо.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Тьерри Рибо высоко оценил эффективное сотрудничество между двумя учреждениями, выразив надежду, что в будущем совместно реализуемые программы достигнут еще более высокого уровня качества.

В ходе встречи собеседники подчеркнули важность скорейшей репатриации пленных в результате 44-дневной войны лиц, а также обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести.

Стороны выразили готовность продолжить реализацию мер по повышению осведомленности о международном гуманитарном праве в Вооруженных силах РА и учебных программ в этой сфере.