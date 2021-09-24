Пятница, 24 Сентября 2021 11:41

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении подтвердилось 906 случаев заражения коронавирусом (14,5% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 672 человека, скончалось -16.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 24 сентября фактическое лечение получает 11 612 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 199 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 256 554 случая заражения коронавирусом (15,3%), при этом выздоровело 238 527 человек (92,9%), количество летальных исходов достигло 5216 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 676 198 тестов на коронавирус.