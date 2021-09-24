Пятница, 24 Сентября 2021 11:29

АрмИнфо. Находящийся в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян обратил внимание собеседника на ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, и на гуманитарные проблемы, возникшие вследствие этого. Он особо подчеркнул необходимость создания условий для возвращения на родину вынужденно перемещенных армян Арцаха и решения своих нужд.

Глава МИД РА также подчеркнул важность выполнения международными организациями гуманитарной миссии в Арцахе, посчитав недопустимой политизацию этого вопроса со стороны Азербайджана и создание искусственных препятствий.