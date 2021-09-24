Пятница, 24 Сентября 2021 10:48

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в министерской встречи платформы "Альянс во имя многосторонности", которая прошла на полях 76-й Генассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе своего выступления Мирзоян высоко оценил проведение этой министерской встречи в рамках платформы.

При этом он подчеркнул, что Армения подтверждает свою твердую приверженность многосторонности, что особенно важно сегодня перед лицом нарастающих бедствий во всем мире.

В этой связи армянский министр обратил внимание на то, что COVID-19 продолжает препятствовать нахождению решений глобальных вызовов и совместным усилиям для достижения целей устойчивого развития 2030.

Вместе с тем он выразил убеждение, что у международного сообщества есть инструменты для борьбы с эпидемией, сдерживания ее распространения по миру, обеспечения глобальной доступности вакцин и проведения кампаний вакцинации.

"Армения глубоко убеждена в том, что доступность вакцин должна быть беспристрастной и справедливой, поскольку они действительно являются глобальным общественным благом, и только с помощью вакцин мы сможем преодолеть эту все еще бушующую эпидемию", - сказал Мирзоян, добавив, что эпидемия COVID-19 оказала серьезное влияние на каждую страну, препятствуя экономическому прогрессу и нарушая среду безопасности как в регионе, так и во всем мире.

"В условиях глобальной эпидемии широкомасштабная война, развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха и его народа, привела к гуманитарной катастрофе. Даже сегодня Азербайджан продолжает блокировать въезд гуманитарных миссий в Арцах, лишая мирных жителей доступа к гуманитарной помощи", - заявил Мирзоян. Он напомнил об одной из целей Альянса - это защита, сохранение и развитие международного права, включая международное гуманитарное право и права человека. В этой контексте от имени властей Армении Мирзоян призвал всех членов Альянса усилить давление на Азербайджан, чтобы обеспечить права народа Нагорного Карабаха и возвращение армянских военнопленных. Также он призвал Альянс поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску устойчивого политического решения нагорно-карабахского конфликта.