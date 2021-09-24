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 Пятница, 24 Сентября 2021 10:48
Марианна Мкртчян

Арарат Мирзоян призвал "Альянс во имя многосторонности" усилить давление на Азербайджан для обеспечения права народа Нагорного Карабаха

Арарат Мирзоян призвал "Альянс во имя многосторонности" усилить давление на Азербайджан для обеспечения права народа Нагорного Карабаха

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в министерской встречи платформы "Альянс во имя многосторонности", которая прошла на полях 76-й Генассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе своего выступления Мирзоян высоко оценил проведение этой министерской встречи в рамках платформы.

При этом он подчеркнул, что Армения подтверждает свою твердую приверженность многосторонности, что особенно важно сегодня перед лицом нарастающих бедствий во всем мире.

В этой связи армянский министр обратил внимание на то, что COVID-19 продолжает препятствовать нахождению решений глобальных вызовов и совместным усилиям для достижения целей устойчивого развития 2030.

Вместе с тем он выразил убеждение, что у международного сообщества есть инструменты для борьбы с эпидемией, сдерживания ее распространения по миру, обеспечения глобальной доступности вакцин и проведения кампаний вакцинации.

"Армения глубоко убеждена в том, что доступность вакцин должна быть беспристрастной и справедливой, поскольку они действительно являются глобальным общественным благом, и только с помощью вакцин мы сможем преодолеть эту все еще бушующую эпидемию", - сказал Мирзоян, добавив, что эпидемия COVID-19 оказала серьезное влияние на каждую страну, препятствуя экономическому прогрессу и нарушая среду безопасности как в регионе, так и во всем мире.

"В условиях глобальной эпидемии широкомасштабная война, развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха и его народа, привела к гуманитарной катастрофе. Даже сегодня Азербайджан продолжает блокировать въезд гуманитарных миссий в Арцах, лишая мирных жителей доступа к гуманитарной помощи", - заявил Мирзоян.  Он напомнил об одной из целей Альянса - это защита, сохранение и развитие международного права, включая международное гуманитарное право и права человека.  В этой контексте от имени властей Армении Мирзоян призвал всех членов Альянса усилить давление на Азербайджан, чтобы обеспечить права народа Нагорного Карабаха и возвращение армянских военнопленных.  Также он призвал Альянс поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску устойчивого политического решения нагорно-карабахского конфликта.


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