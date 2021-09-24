Пятница, 24 Сентября 2021 09:48

АрмИнфо.В качестве партнера Build Armenia, Конверс Банк в рамках Expo выставки представит продукты ипотечного кредитования с партнерскими строительными компаниями, а также выступит с интересными предложениями для клиентов выставки.

«Конверс Банк традиционно является одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования. Банк предлагает финансирование по конкурентным процентным ставкам как за счет собственных средств, так и в рамках программных фондов. Предоставление качественных услуг клиентам – одно из главных направлений деятельности банка. «У посетителей выставки будет возможность на месте оформить ипотеку на конкурентных условиях, а также бесплатно приобрести кредитную карту Mastercard Standard или VISA Classic», - говорит Конверс Банк.

В мероприятии примут участие застройщики, являющиеся членами Армянской Ассоциации Застройщиков, которые представят недвижимость, доступную на первичном рынке.

Цель мероприятия - объединить лидеров отрасли в Армении, представить недвижимость, доступную на первичном рынке застройщиками - членами Ассоциации, обеспечить продвижение продаж, а также способствовать установлению деловых связей.

Выставка Build Armenia Expo пройдет 24-25 сентября в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.