Четверг, 23 Сентября 2021 21:49

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян сегодня в своей резиденции принял бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, прибывшего в РА по приглашению Российско-Армянского (Славянского) университета для участия в церемонии присвоения звания почетного доктора и чтения курса лекций.

"Тер-Петросян и Акаев около восьми лет тесно сотрудничали как в рамках СНГ, так и двусторонних отношений. Их особенно сблизил тот факт, что оба пришли в политику из науки", - говорится в сообщении пресс-секретаря первого президента Армана Мусиняна на его странице в соцсети Фейсбук.