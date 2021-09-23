Четверг, 23 Сентября 2021 20:03

АрмИнфо.В правительстве Армении под председательством премьер-министра Никола Пашинянан состоялось совещание, в ходе которого была обсуждена ситуация, связанная с пандемией коронавируса в стране, и процессом вакцинации.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава армянского Минздрава Анаит Аванесян доложила, что количество вакцинированных от Covid-19 превысило 277 тыс. человек, только накануне было сделано 9900 прививок. По ее словам, настроение горожан свидетельствует о положительной динамике. Так, согласно исследованию Минздрава, если в марте этого года только 10% людей были готовы к вакцинации, то сейчас около 50% выступают за вакцинацию. Министр заверила, что количество вакцин в стране находится на достаточном уровне, имеющиеся запасы пополняются новой партией.

Участники совещания коснулись приказа главы Минздрава, вступающего в силу 1 октября 2021 года, согласно которому лица, осуществляющие экономическую деятельность будут обязаны требовать от своих сотрудников свидетельство о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста каждые 14 дней.

Премьер-министр поручил заинтересованным госструктурам обеспечить выполнение приказа, который вступит в силу с 1 октября. Никол Пашинян подчеркнул важность этого законодательного регулирования в контексте контроля над эпидемической ситуацией, обеспечения ответственности общественного здравоохранения и повышения осведомленности общественности в этом направлении.

Ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые вступят в силу с 1 октября и коснутся сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника.

Требование распространяется на сотрудников государственных учреждений, муниципалитетов, закрытых предприятий, горнодобывающей промышленности, стройплощадки, организаций, осуществляющих офисную деятельность, оптовую и розничную торговлю, сферы услуг (гостиницы, точки общепита, салоны красоты), общественного транспорта. Это - обязательное требование для медработников, спортзалов, спортшколы, сотрудников детсадов, учебных заведений, библиотек, кинотеатров, музеев и иных объектов культуры. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

Несмотря на то, что сама глава Минздрава неоднократно заявляла, что вакцинация от коронавируса не исключает риска заражения, сегодня Аванесян в Национальном Собрании Армении в ходе рабочего обсуждения по данному вопросу, заявила, что, доподлинно неизвестно потребуется ревакцинация или нет, но, если потребуется получить третью дозу вакцины, то ее необходимо будет получить.

Отметим, что процесс масштабной вакцинации стартовал в Армении 13 апреля, до конца года планируется привить около 700 тысяч жителей. Вакцинация в Армении производится бесплатно, стоимость же прохождения ПЦР-теста составляет примерно 15 тыс. драмов (порядка $30).