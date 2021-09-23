Четверг, 23 Сентября 2021 19:33

АрмИнфо. Сотрудничество стран Евразийского экономического союза в области гражданского авиастроения получит новый импульс развития. На заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии стороны одобрили проект Плана мероприятий (дорожную карту) по расширению промышленного сотрудничества в этой сфере на 2021-2025 годы.

Государства евразийской «пятерки» будут вместе вырабатывать предложения по обеспеченности стран ЕАЭС авиационной техникой на основе прогнозных балансов спроса и предложения в разрезе типов самолетов, обмениваться информацией о потребностях и проблемах в производстве комплектующих в сфере авиастроения, в том числе в целях импортозамещения в высокотехнологичной промышленности. Также страны сформируют евразийскую технологическую платформу в области гражданского авиастроения.

Также отмечено, что в 2020 году в странах Евразийского экономического союза, несмотря на пандемию COVID-19, в 11 отраслях обрабатывающей промышленности из 21 зафиксирован рост объемов производства. Об этом членам Консультативного комитета сообщил министр ЕЭК Артак Камалян, презентуя доклад «О результатах мониторинга рынка промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза».

Как отметил министр, объемы производства увеличились в тех отраслях, спрос на продукцию которых в условиях пандемии возрос. Прежде всего, это фармацевтическая промышленность – рост объемов на 23%, производство текстильных изделий – на 11,2%, химическая промышленность – на 6,4%. Положительная динамика отмечена также в мебельной промышленности – рост на 4,5%, производстве бумаги и бумажной продукции – на 4,2%, машин и оборудования – на 3,9%, резиновых и пластмассовых изделий – на 3,1%, а также в пищевой промышленности – на 3%.

Важным моментом Артак Камалян считает тот факт, что 2/3 емкости общего рынка формируется за счет поставок продукции производителями государств-членов на свои национальные рынки, и лишь треть общего рынка приходится на импорт из третьих стран.

По сравнению с 2019 годом наибольшее наращивание доли национального производства на рынке Союза произошло в фармацевтической промышленности – на 9,1%, металлургии – на 5,3%, деревообработке – на 3,5%, химической промышленности – на 3,3%, автомобилестроении – на 2,1%, а также в производстве одежды – на 1,2%.

Комментируя итоги исследования, министр подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в промышленном секторе ЕАЭС, диктует странам необходимость дальнейшего углубления отраслевого сотрудничества, которое будет способствовать наращиванию взаимной торговли.

Следующее заседание Консультативного комитета по промышленности пройдет в ноябре этого года.