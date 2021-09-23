Четверг, 23 Сентября 2021 18:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 4, 6, 17, 19, 37 на улице Маргаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 жилые дома 59, 59А на пр. Тигран Меца; собственные дома 18-129 на улице Ачемяна; жилые дома 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 2, 28, 30, 32 на улице Ташкент, 1, 1/5, 2, 2/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21 на переулке Ташкент, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душанбе, 1, 5, 7 на улице Ашхабад, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 на переулке Бабаджаняна, ясли-детские сады NN 6, 8, 9, школа N180 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; собственные дома в кв. Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11։00-17։00 жилые дома 25, 43 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 26, 28, собственные дома на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29, 38, 40, собственные дома на улице Аргутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21/2-21/6, 21/8, 21/12, 21/13 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах 14, 15 в кв. ‘Канакер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Авана 3, 5 6, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Патканяна , школа N50, собственные дома 1-33 на улице Аеагаца, жилые дома 7, 14 на улице Шевченко, жилые дома 51 на улице 9 Мая, 11, 12, 14, 16 на улице Чехова; жилые дома 42, 50 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Чехова, собственные дома на улицах Манташяна, Низами, Чехова, жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами, жилые дома 1, 2 на 10-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 5/2 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице, 14-46 (четные) на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-52(четные) на 9-ой улице Вардашена;

в Армавирской области:

11։00-14։00 улицы Дживану, Анрапетутяна, Саят-Новы, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Армавир;

в Араратской области:

10։30-14։30 частично село Мхчян;

10։00-16։00 частично улицы 1-7; частично улицы Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис; частично села Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин и Мармарашен;

10։30-16։00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 абоненты (не являющиеся жильцами) “Арпа-Севан”, “Арскар”, “Джермук Гранд”, “Джермук-1” в городе Джермук; село Гндеваз; частично село Кечут;

11։00-15։00 села Вардаовит и Гетик;

11։00-16։00 частично квартал “Нораван”, улица Амбардзумяна, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Тавушской области:

11։00-13։00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10։00-16։00 села Цатер, Мгарт и Ахеги;

в Ширакской области:

11:00-13:00 улицы Баграмяна, Тонаканян в городе Артик; южные и западные участки села Азатан в Ахурянском регионе;

11:00-17:00 конец улицы Хандилян, “3-ий квартал Айрики”, комплекс ‘Джраарс”, велосипедный завод и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Сюникской области:

10:00-13:00 квартал “Айгестан”, улицы Ашот, Нарекаци, Татеваци, З.Андраника, Комитаса, Хоренаци, Маштоца, Сюник, Христофора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.