Четверг, 23 Сентября 2021 18:35

АрмИнфо. Российское предприятие <Метрогипротранс> приняло участие и выиграло тендер мэрии Еревана по проектированию новой станции метро в столице. Об этом в интервью Общественному телевидению сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Российская сторона, по его словам, предложила профинансировать данный проект, а также взять на себя строительные работы. Общая стоимость инвестиционной программы составляет $150 млн. Керобян отметил, что речь идет о 10-летнем финансировании, о чем уже имеется письменная договоренность.

В этой связи министр подчеркнул, что подобные крупные инфраструктурные программы являются хорошими предпосылками для достижения обещанных показателей по росту экономики и благополучия населения.

Отметим, что <Метрогипротранс> является одной из крупнейших проектно­изыскательных организаций России, которая была основана в 1933 году. Метрогипротрансом разработаны проекты строительства всех находящихся сегодня в эксплуатации линий Московского метрополитена протяженностью 300 км со 171 станцией, технико-экономические обоснования строительства первых линий метрополитенов, которые действуют в России и большинстве стран СНГ, а также проекты строительства многих железнодорожных, автодорожных и гидротехнических тоннелей, городских подземных транспортных пересечений, промышленных и общественных зданий и сооружений.