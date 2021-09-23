Четверг, 23 Сентября 2021 18:34

АрмИнфо. Ожидать перемен в турецкой политике в отношении Армении до реальных шагов Анкары в направлении урегулирования отношений с Ереваном, на мой взгляд, лишено смысла. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Турецкая риторика, которая сегодня звучит в отношении Армении, в целом сводится к готовности урегулировать отношения. И такая риторика звучала десятки лет. Весь вопрос в том, что реальная позиция Анкары существенно отличается от ее риторики. Турецкая real politic по-прежнему опирается на три основных предусловия в отношении Армении. Более того, по итогам собственного участия в прошлогодней войне в Арцахе Турция еще более усилила давление на Армению с целью продавить свои предусловия", - подчеркнул он.

Ранее турецкий президент заявил о переданном ему через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предложении армянского премьера Никола Пашиняна о встрече. "Это заставляет задуматься. Если вы хотите встретиться, то необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч. Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении о встрече. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция могла бы установить дипломатические отношения с Арменией", - заявил Эрдоган.

Пункт о необходимости уважения территориальной целостности в другом недавнем заявлении Реджепа Эрдогана в адрес Армении тюрколог рассматривает в контексте стремления Анкары принудить Ереван к признанию не только своей территориальной целостности, но и территориальной целостности Азербайджана. Отталкиваясь от десятилетий собственного опыта изучения турецкой внешней политики, тюрколог оценивает текущую риторику Анкары как имеющую цель ввести мир в заблуждение относительно собственных истинных намерений.

В этом свете, академик считает постоянную готовность Армении к войне с соседями подобными Турции и Азербайджану необходимостью. При этом, отталкиваясь от анализа текущей геополитической ситуации, Сафрастян непосредственной угрозы войны на данном этапе не видит. В любом случае восстановление ВС, системы обеспечения национальной безопасности, международного имиджа Армении в целом, он считает насущной необходимостью. В контексте чего искоренение негативных последствий прошлогодней войны, на взгляд академика, является на сегодня первостепенной задачей руководства страны.

"Внешняя политика Армении нуждается в принципиальных изменениях. Причем, отнюдь не только в отношении Азербайджана и Турции. Нам необходимо не только углубить имеющиеся векторы, но и открыть для себя новые направления. Мы должны стать узнаваемыми для мира, мы должны отличаться от других. Для чего у нас есть все исторические, культурные и цивилизационные основы и предпосылки. Еще более продуктивно используя возможности военно-политического союза с Россией, Армении необходимо вести внешнюю политику, как в направлении Запада, так и Востока. В последнем случае речь идет, как минимум об Индии и Китае", - подытожил академик.