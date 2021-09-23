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 Четверг, 23 Сентября 2021 16:32
Марианна Мкртчян

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявлений по Нагорному Карабаху

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявлений по Нагорному Карабаху

АрмИнфо. В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщили АПА в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между странами развиваются по ряду направлений и имеются большие возможности для расширения этого сотрудничества.

Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в сфере безопасности в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, и других вопросах. Также состоялся обмен мнениями о постконфликтном этапе восстановления и реконструкции.

Министры обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, а также подготовку к заседанию Совета министров ОБСЕ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, стоящих на повестке двустороннего сотрудничества.


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