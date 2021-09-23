Четверг, 23 Сентября 2021 16:19

АрмИнфо.В преддверии 30-летия независимости Туркменистана, который отмечается 27-го сентября, в городе Ереване проводится флэш-моб: флаг Туркменистана развевается на экранах центральных улиц столицы. Ереванцы и гости столицы увидят вьющийся туркменский флаг 23 и 24 сентября.

В Армении так поздравляют дружественный туркменский народ с юбилейной датой: 30-летней годовщиной Дня независимости Туркменистана.

Следует отметить, что туркмено-армянские взаимоотношения построены на принципах взаимоуважения, партнёрства, взаимовыгодного сотрудничества. Туркменистан и Республика Армения активно сотрудничают в рамках международных организаций, а также в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сферах. Между двумя странами с 2009 года действует туркмено-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Двусторонние отношения между Туркменистаном и Республикой Армения подкреплены солидной договорно-правовой базой.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.