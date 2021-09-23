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АрмИнфо.В преддверии 30-летия независимости Туркменистана, который отмечается 27-го сентября, в городе Ереване проводится флэш-моб: флаг Туркменистана развевается на экранах центральных улиц столицы. Ереванцы и гости столицы увидят вьющийся туркменский флаг 23 и 24 сентября.
В Армении так поздравляют дружественный туркменский народ с юбилейной датой: 30-летней годовщиной Дня независимости Туркменистана.
Следует отметить, что туркмено-армянские взаимоотношения построены на принципах взаимоуважения, партнёрства, взаимовыгодного сотрудничества. Туркменистан и Республика Армения активно сотрудничают в рамках международных организаций, а также в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сферах. Между двумя странами с 2009 года действует туркмено-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Двусторонние отношения между Туркменистаном и Республикой Армения подкреплены солидной договорно-правовой базой.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.
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|Посол Ирана выразил озабоченность проблемами, возникшими в связи с использованием инфраструктур, связывающих ИРИ с Арменией
|Представители ассирийской общины заявляют об игнорировании интересов нацменьшинств в законе "Об административно-территориальном делении РА"
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|Укрупнение общин - это к добру: правительство отстаивает свою позицию на парламентских слушаниях
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|В Армении пройдет учение "Гром-2021" спецподразделений антинаркотических ведомств государств ОДКБ
|В Армении пройдут Дни европейского наследия
|Арарат Мирзоян примет участие в работах 76-й сессии Генассамблеи ООН
|Первые партии вакцины "Спутник Лайт" произведены в Армении на мощностях предприятия Liqvor Pharmaceuticals
|Мгер Григорян настаивает: Вопрос предоставления коридора через территорию Армении не обсуждается
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|Ален Симонян настаивает: решение выдать премии депутатам было правильным
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|Страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на разработки и исследования в военной сфере
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|Минздрав Армении сообщает о рекордном суточном росте числа заразившихся коронавирусом
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|Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА
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