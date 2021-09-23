Четверг, 23 Сентября 2021 16:07

АрмИнфо.22 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с видеообращением к участникам 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В своем выступлении глава Туркменистана определил приоритеты взаимодействия мирового сообщества на платформе глобальной организации – ООН.

Особо подчеркнуто, что тема доверия и культуры диалога, начатая в нынешнем году, должна оставаться в фокусе мирового внимания, став постоянным элементом стратегической повестки ООН.

Президент Туркменистана, констатируя результаты большой международной работы в рамках Года мира и доверия, подчеркнул, что Туркменистан, как инициатор этого года, планирует созвать в декабре текущего года в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития». В связи с чем, Лидер Нации пригласил государства-члены ООН и международные организации к деятельному участию в этом мероприятии.

Также была отмечена необходимость активизации многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии. В данном контексте, Президент Туркменистана призвал мировое сообщество к тесной консолидации усилий, направленных на борьбу с опасной инфекцией нового типа и минимизации социально-экономических последствий, вызванных её распространением. В этой связи подчеркнута значимость активной работы над восстановлением и укреплением устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций.

Касаясь афганской проблематики, Президент Туркменистана сказал, что наша страна была и остаётся глубоко заинтересованной в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве братского афганского народа. В этом контексте также констатировано, что Туркменистан готов вносить свой вклад в решение глобальной задачи, связанной с миграционной политикой.

«Мы заявляем о своей твёрдой приверженности сотрудничеству с ООН, активному участию и содействию её политико-дипломатическим усилиям в деле сохранения и упрочения сложившейся архитектуры глобальной безопасности, преодоления последствий пандемии, реализации планов и программ в экономической, социальной, экологической, гуманитарной и других сферах», – сказал Президент Туркменистана.