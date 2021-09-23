Четверг, 23 Сентября 2021 14:21

АрмИнфо.В столице Казахстана Нур-Султане состоялось 31-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, в котором принял участие также генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, в рамках форума были обсуждены опыт прокуратур стран-членов СНГ в сфере противодействия коррупции, экологической безопасности и защиты гражданских прав, прокурорского надзора в сфере использования данных, содержащих банковскую тайну, борьбы с международным терроризмом, а также проблемы оцифровки уголовных дел, эффективности процессов, осуществляемых с целью внедрения современных технологий.

Были проанализированы общие данные касательно уровня преступности, следственной и прокурорской работы в регионе СНГ, практика применения международных соглашений по борьбе с преступлениями в странах-членах организации. Утверждены программы сотрудничества прокуратур стран-членов в борьбе с преступлениями с применением современных технологий, терроризмом и другими проявлениями экстремизма, коррупцией, решения, касающиеся выполнения плана работы Координационного совета и другие решения.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян выступил с докладом на тему защиты и использования банковских данных в рамках уголовного производства, представив реформы, проведенные по инициативе прокуратуры Армении в судебном праве, а также на законодательном уровне, с целью уравновешивания частного и общественного интереса.

По словам генерального прокурора, реформы были обусловлены тем обстоятельством, что технологическое развитие преступлений, совершаемых посредством банковских счетов и финансовых переводов, привело к тому, что в условиях прежних законодательных регулирований часто становилось невозможным раскрытие преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма, незаконное обогащение, взяточничество и другими преступлениями, связанными с банковскими операциями. Артур Давтян отметил, что проведенные реформы были проведены с соблюдением достаточных и необходимых гарантий банковской тайны, чтобы не нарушалась естественная и эффективная жизнедеятельность банковской системы и не ущемлялись права и законные интересы бизнеса и частных лиц.

<Прокуратура РА последовательна в вопросе прогрессивного реформирования и усовершенствования правоприменительной практики и уголовно-процессуальных процедур, связанных с банковской тайной, в связи с чем мы готовы поделиться своим опытом с зарубежными структурами-партнерами в контексте всеобщей борьбы с преступностью>,- заключил Давтян.