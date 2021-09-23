Четверг, 23 Сентября 2021 14:21

АрмИнфо.Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Рустам Бадасян встретился с директором Программы по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству посольства США в Армении Алексисом Хафтвани.

Как сообщили в пресс-службе КГД, Бадасян представил основные ключевые положения в контексте комплексных реформ, предусмотренных в таможенной сфере. Был затронут вопрос содействия таможенным реформам в рамках Программы по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству посольства США, в частности, организации учебных курсов для будущих сотрудников таможни и внедрения механизмов отбора.

Алексис Хафтвани выразил готовность в рамках данной программы поддержать указанные реформы.

Стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, связанных с эффективностью программы содействия сотрудничеству правоохранительных органов США в борьбе с наркотиками для Комитета государственных доходов.