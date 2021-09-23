Четверг, 23 Сентября 2021 12:17

АрмИнфо. Палата представителей Конгресса США одобрила законодательные поправки, представленные Тони Карденасом, Адамом Шиффом и Брэдом Шерманом, которые требует от Азербайджана незамедлительного освобожления всех армянских военнопленных, а также расследовать военные преступления, совершенные азербайджанской стороной.

Об этом сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (ANCA -"Ай дата").

Согласно источнику, принятые поправки также требует расследования использования американских технологий в турецких беспилотных летательных аппаратах, примененных в Арцахе.

Вместе с тем в ANCA подчеркивают, что большинство политических приоритетов Армянского национального комитета Америки недавно нашли отражение в обсуждении "Закона США о привилегиях в области национальной обороны" благодаря предложенным фракцией по армянским вопросам Конгресса восьми законодательным поправкам.

"Предлагаемые изменения включают прекращение военной и финансовой помощи США Азербайджану, запрос на предоставлении информации от соответствующих правительственных агентств США касательно совершения получателями американской военной помощи грубых нарушений прав человека, а также предоставление информации обо всех гуманитарных и программах помощи в целях развития, реализуемых в Арцахе.

Кроме того, они требуют немедленно вернуть всех армянских военнопленных, наложить запретит на деятельность радикальной турецкой организации "Серые волки", предоставить отчет министра обороны об американских технологиях, используемых в турецких беспилотных летательных аппаратах, в котором спрашивается, не является ли использование американской военной продукции против гражданского населения нарушением законодательства США", - отмечается в сообщении "Ай Дат".

При этом подчеркивается, что вышеупомянутые законодательные изменения в настоящее время обсуждаются в Палате представителей США.

В заключение подчеркивается, что Армянский национальный комитет Америки продолжает работать над достижением полного удовлетворения

своих политических приоритетов.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. По официальным данным таковых около 200-250 человек. Меж тем эксперты склонны считать, что их гораздо больше. Власти Азербайджана, в нарушение взятых обязательств, под разными предлогами продолжают удерживать армянских военнопленных, используя его в качестве инструмента для получения политических дивидендов.