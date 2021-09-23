Четверг, 23 Сентября 2021 12:01

АрмИнфо.Необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ подчеркнули, в ходе встречи в Нью- Йорке на полях 76-ой сессии Генассамблеи ООН, министры иностранных дел Армении и Франции Арарат Мирзоян и Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян особо подчеркнул важность скорейшей репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских заложников.

Стороны обсудили вопросы армяно-французских отношений, дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Были затронуты гуманитарные проблемы, появившиеся в результате 44-дневной войны и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.