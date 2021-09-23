Четверг, 23 Сентября 2021 11:40

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5 823 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 939 граждан (16,1%), при этом выздоровело 592 человека, скончалось - 19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 23 сентября фактическое лечение получает 11 396 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 4 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1197 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 255 648 случаев заражения коронавирусом (15,3%), при этом выздоровело 237 855 человек (93%), количество летальных исходов достигло 5200 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 669 977 тестов на коронавирус.