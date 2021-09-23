Четверг, 23 Сентября 2021 10:13

АрмИнфо.По приглашению Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой (Татьяна Николаевна Москалькова) Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян 17-19 сентября в качестве международного эксперта принял участие в наблюдении за выборами в Государственную Думу РФ.

Как сообщает офис Омбудсмена РА, в рамках визита прошло обсуждение за круглым столом по обмену лучшими практиками омбудсманов в обеспечении избирательных прав граждан. Арман Татоян выступил с отдельной речью, подчеркнув незаменимую роль национальных правозащитных учреждений в избирательных процессах и защите избирательных прав граждан.

<Для Омбудсмана важно наблюдать за развитием событий как в период предвыборной кампании, так и в день голосования и после выборов, чтобы дать точные и достоверные оценки. С точки зрения достоверности оценок важен присваиваемый национальным правозащитным учреждениям наивысший статус <А>, которым владеем как мы, так и Уполномоченный по правам человека в России>, - сказал Защитник прав человека Армении, подчеркнув, что в таких процессах должны быть исключены оскорбления и напряженность, а также использование политической системы в целях споров за власть; они низводят значение прав человека, отодвигают на второй план реальные проблемы людей.

Арман Татоян высоко оценил уникальную новую практику, введенную Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации во время выборов в Государственную Думу, которая позволяет следить за избирательным процессом в режиме реального времени, имея непосредственно доступ к видеонаблюдению на любом избиретальном участке. Причем, это касается видеонаблюдения в течение всех 3 дней голосования.

Это позволело Уполномоченному давать обоснованные оценки различным вопросам, которые касаются избирательным правам, обеспечить необходимую прозрачность работы. В ходе мониторинга, который велся прямо из Дома прав человека, были зафиксированы вопросы, которые были решены в результате сотрудничества Уполномоченного по правам человека в РФ и Центральной избирательной комиссии РФ.

Арман Татоян отметил, что результатом огромных личных усилий его российской коллеги Татьяны Николаевны Москальковой является слаженная и эффективная совместная работа уполномоченных по правам человека в регионах России с Уполномоченным на федеральном уровне.

Во время обсуждения в Центральной избирательной комиссии, а также в Общественной палате Российской Федерации Защитник прав человека Армении подчеркнул высокий уровень взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в РФ. Он также представил положительный опыт сотрудничества между Омбудсманом и ЦИК Армении по обеспечению избирательных прав граждан.

В ходе визита Арман Татоян отметил, что Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова ведет эффективный диалог по вопросам избирательных прав с неправительственными организациями.

Во время наблюдения за выборами Защитник прав человека РА и руководители национальных правозащитных учреждений других стран с целью ознакомления с организацией избирательного процесса посетили следственные изоляторы.