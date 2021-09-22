Среда, 22 Сентября 2021 20:07

АрмИнфо.Генеральный директор - председатель директората ВТБ (Армения) Иван Телегин и заместитель генерального директора - председатель директората банка Софья Мачкалян приняли участие в Армянском бизнес-форуме 2021. Мероприятие было организовано Ассоциацией армянских предпринимателей при поддержке группы компаний «Ташир».

Форум собрал сотни предпринимателей из Армении и других стран. В нем приняли участие официальные представители правительства Армении и России. Основными целями форума стали развитие экономического потенциала Армении за счет притока инвестиций, создание более тесного экономического взаимодействия между предпринимателями из разных стран, прежде всего из России, стимулирование и поддержка молодежного предпринимательства, установление нового уровня диалога в армянском деловом сообществе по всему миру.

Ключевыми темами форума стали формирование эффективных взаимоотношений между бизнес-сообществом России и Армении и развитие экономических связей между двумя странами.

Иван Телегин отметил: «Российско-армянские отношения основаны на принципах дружбы, партнерства и союзничества, на добрых традициях культуры и духовной близости. С уверенностью можно сказать, что Армянский бизнес-форум, посредством создания площадки для открытого диалога между различными бизнес-сообществами, способствует укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, успешной реализации совместных проектов в разных отраслях экономики Армении».

Армянский бизнес-форум проходит впервые, в планах — дальнейшее его масштабирование, создание новых возможностей для укрепления экономического взаимодействия между армянским деловым сообществом по всему миру. Форум станет крупнейшей площадкой для взаимодействия бизнеса на разных уровнях и будет способствовать росту экономического потенциала и развитию инвестиционных возможностей в Армении