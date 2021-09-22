Среда, 22 Сентября 2021 19:59

АрмИнфо. В день 30-летней годовщины независимости Армении в Москве, в муниципальном округе Нижегородский, состоялась торжественная церемония открытия архитектурного комплекса великому сыну армянского народа, маршалу Советского союза, дважды герою Советского союза Ованнесу Баграмяну (Ивану Баграмяну).

Маршал Баграмян является также кавалером 7 орденов Ленина, 3 орденов Красного знамени, ордена Октябрьской революции , орденов Суворова, Кутузова и многих других. Его имя носят улицы, проспекты, учебные заведения городов Армении, России, Беларуси.

Архитектурный комплекс с бюстом Баграмяна был возведен на территории московской школы № 1222, несущей имя маршала. Автором проекта выступил армянский архитектор Ашот Тадевосян.

На торжественной церемонии открытия присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в РФ Вардан Тоганян, внук маршала Баграмяна – Иван Баграмян и другие официальные лица.

По словам Посла Армении в РФ, идея о возведении бюста маршалу Баграмяну возникла после того, как школа, в которой открылись кадетные классы, где учащихся обучали военному делу, была названа именем маршала Баграмяна. «И мы приняли решение выступить с предложением перед правительством Москвы открыть подобный комплекс, взяв финансирование полностью на себя», - сказал он.

По завершению мероприятия участники и гости возложили цветы к архитектурному комплексу в память о великом сыне армянского народа , маршале двух народов.

Отметим, что художник, график, архитектор Ашот Тадевосян родился в 1962 году в Гюмри. Тадевосян окончил Ереванское художественное училище, является членом Союза художников России и Армении, участником престижных армянских, российских и международных выставок, лауреатом и дипломантом многих конкурсов.