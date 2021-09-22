Среда, 22 Сентября 2021 18:36

АрмИнфо.Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Армения Армену Саркисяну и Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну, а также всему дружественному народу страны по случаю 30-летия независимости Республики Армения.

В своих посланиях лидер нации, подчеркнув, что традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Республикой Армения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, отметил проявляемые усилия в укреплении сотрудничества между нашими странами, а также выразил уверенность, что эти отношения будут и впредь развиваться в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и в других направлениях на благо наших народов.

Президент Туркменистана также отметил, что за годы независимости Республика Армения добилась значительных успехов в политической, социальной и экономической сферах, а также в обеспечении благополучия своих граждан.

Мы искренне рады достижениям Республики Армения и придаём важное значение дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами, отметил лидер нации, выразив убеждённость в том, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими дружественными странами, послужит прочной основой для поступательного развития и укрепления двусторонних турк­мено-армянских отношений.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Армену Саркисяну и Премьер-министру Николу Пашиняну пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Армении – мира, прогресса и процветания.