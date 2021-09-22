Среда, 22 Сентября 2021 17:36

АрмИнфо.Глава общины Гегамасар Акоп Аветян считает, что решение властей об укрупнении приграничной общины Гегамасар в Гегаркуникской области Армении носит чисто политический характер. Об этом он заявил 22 сентября на парламентских слушаниях по вопросу укрупнения общин РА.

По словам Аветяна, еще 4 года назад община была включена в программу укрупнения. За прошедший период были решены многие проблемы. В частности, был практически урегулирован вопрос с подачей питьевой воды.

Сегодня община во второй раз включена в ту же программу, что, по словам Аветяна, весьма сомнительно. "В нынешнем процессе я усматриваю только лишь политическую цель", - отметил он, добавив, что это связано с тем, что он в ходе внеочередных выборов в парламент поддержал оппозиционный блок "Айастан". "Наблюдая за ситуацией на границе, я еще больше убеждаюсь в верности своего решения", - заметил он. Как считает глава общины, нельзя было принимать такое решение без проведения обсуждений с жителями приграничных сел области.

Напомним, что 8 сентября правительство одобрило пакет поправок к закону "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и "О местном самоуправлении", согласно которому в результате объединения 441 общины в Армении общин станет 37. Остальные 404 общины будут иметь статус населенного пункта, где вместо главы общины будет административный представитель, а распоряжаться бюджетом будут глава и Совет старейшин укрупненной общины. После завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Ереван.

Процесс стартовал в 2016 году, тогда в результате объединения 486 общин было создано 54 укрупненных общин. На данном этапе среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины.

Законопроект будет рассмотрен парламентом 24 сентября. В случае его принятия во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, в ближайшее время пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Отметим, что 8 сентября на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть решение Конституционного суда о том, что проведение местного референдума по этому вопросу неконституционно и укрупнение как политический процесс будет решаться только в сфере Национальное собрание - правительство. Политическое решение уже принято, сказал премьер.