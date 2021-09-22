Среда, 22 Сентября 2021 17:35

АрмИнфо.После войны, Соединенные Штаты Америки пытались быть полезными по части поддержки переговоров вокруг мира и примирения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил на спецбрифинге в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США.

"Итак, я думаю, вы знаете, что после войны между Арменией и Азербайджаном, начавшейся ранее этой весной, США пытались помочь в поддержании переговоров о мире и примирении сторон", - сказал он, напомнив, что США участвовали в качестве посредника в процессе передачи Арменией некоторых карт минных полей на спорных территориях азербайджанской стороне, в обмен на освобождения "некоторых задержанных", - отметил он.

"Таким образом, теперь возникает вопрос, можем ли мы при поддержке США, при поддержке других стран Минской группы, при поддержке Турции больше способствовать деэскалации напряженности между двумя странами, как по части удерживаемых, так и по части мин, а затем помочь им сделать несколько небольших шагов, которые могут проложить путь к более широкому процессу мира и примирения.

Таким образом, госсекретарь дал понять Турции, которая очень активно участвовала в этом и является соседом, что мы готовы быть полезными, если сможем", - заявил чиновник Госдепартамента США, добавив, что на этой неделе у них будут двусторонние встречи, с армянами и азербайджанцами, в ходе которых озвучат те же предложения.