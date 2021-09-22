Среда, 22 Сентября 2021 17:22

АрмИнфо.Премиальная карта VISA Signature предлагает различные возможности для более выгодных путешествий. И этот тип карты, выпущенной Конверс Банком, также дает дополнительные возможности.

В частности, держатели карт VISA Signature банка, вместе с двумя детьми в возрасте до 14 лет, будут иметь доступ к услугам бизнес-зала аэропорта «Звартноц» без платы за вход и платы за обслуживание. С карты будет списано всего 100 драмов РА для подтверждения въезда. Держателям карт также будет предоставлена возможность получения кредитного лимита, который также можно использовать в целях путешествий.

Самые популярные туристические направления осени 2021 года хорошо известны. Помимо Египта, ОАЭ, Греции и Кипра, известных своей бархатной погодой и живописными пляжами, вы также можете выбрать следующие направления для осеннего отдыха:

- Тунис, где туристам обещают прекрасные этнические туры, неповторимую атмосферу и прекрасные пляжи,

- Испания, где средняя температура воды на пляжах осенью достигает +23°C, с множеством исторических достопримечательностей - средневековых замков и памятников архитектуры,

- Таиланд, известный своей уникальной культурой, кухней и туристическими традициями,

-Болгария, которая в 2021 году предлагает самые доступные туристические услуги в Европе.

Тем, кто предпочитает познавательный вид туризма, стоит рассмотреть такие направления, как:

- Брага, Португалия - Брага - фантастическое место для посещения, с красивыми и ухоженными садами, историческими и архитектурными памятниками и уникальной атмосферой, благодаря которой город не испытывает недостатка в туристах круглый год. Известная своей уникальной лестницей, церковь Бон-Жезус, исторический центр, Бискейнская крепость с ее садами, святилище Смерджо и монастырь Популо - вот лишь некоторые из достопримечательностей, составляющих туристическую идентичность Браги.

- Цавтат, Хорватия - Окруженный горами Цавтат - самый южный прибрежный курорт в Хорватии. Он славится своей богатой природой, красивой архитектурой и удобными морскими берегами.

- Котор, Черногория - город внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он напоминает небольшое сказочное средневековое поселение. Своей уникальной атмосферой и архитектурным обликом город обязан венецианцам, которые правили городом на протяжении 400 лет, защищая его от войн. О том, что вы находитесь в 21 веке, напоминают только многочисленные новые и роскошные корабли, припаркованные на берегу.