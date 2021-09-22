Среда, 22 Сентября 2021 17:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома на улицах Конд, Руставели, С.Ереванци, собственнеы дома 20-101 на улице Лео, собственные дома 53-99 в кв. “Конд”, жилые дома 2, 7, 8, 10, 12 на улице Исаакяна, жилые дома 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59 на улице Налбандяна, 1, 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 собственные дома 8-17 на 1-ом переулке Глинки, собственные дома 28-91 на улице Лусинян, 1, 4, 6 на улице Мичурина;

11։00-17։00 собственные дома на улицах Авана 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25, 43 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 26, 28 и собственные дома на улице Сундукяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Канакера 14, 15 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10։00-16։00 села Айтаг, Ферик и Цахкаландж;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Артени, Лусакн и Аргина;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатугаиннери в городе Арарат; села Покр Веди и Таперакан; частично село Нор Кянк;

10։30-14։30 частично село Масис;

10։30-16։00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-16։00 частично село Кечут;

11։00-15։00 частично село Орс;

в Котайкской области:

10:00-12:00 улица Нар-Доса в общине Егвард;

12:00-16:30 улица Сафаряна в общине Егвард;

10։30-16։30 частично общины Агверан, Арзакан, песчаные рудники “Атик”, “С.Манукян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже, частично села Гегашен, Гарни; частично подстанция (Шкода) частных домов Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

14։00-17։00 частично община Варсер, диспетчерская служба филиала “Гегама”, центр автотехобслуживания, телецентр “Севан'', ООО “Лев Лен”, “Ара Арег”, “А.Седракян”, “Ранчпар”, ЧП “А.Тер Григорян”, “Ш.Бозоян”, “Э.Мхитарян”, “А.Салазарян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-13։00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10։30-17։00 село Шаки.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.