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АрмИнфо.Действующие регулирования Трудового кодекса не содержат требования об увольнении сотрудника, в случае если последний не предоставил согласно приказу ПРЦ-тест или же не вакцинировался. Об этом в ходе пресс-конференции 22 сентября заявил начальник управления занятости Министерства труда и социальных вопросов РА Жора Саргсян.
Он пояснил, что государство, как работодатель предложило внести изменения в Закон РА <Об общественной службе>, инициировав законопроект, который предусматривает право за работодателем освободить сотрудника с занимаемой должности, в случае если последний в течение 30 дней не будет посещать рабочее место из-за отсутствия ПРЦ-теста.
<Но если мы говорим о сотрудниках, чьи отношения регулируются трудовым кодексом, а не отраслевым, то здесь нет подобных регулировок и законопроектов>, - уточнил Саргсян. Он пояснил, что трудовые отношения в частном секторе не рассматривались с подобного ракурса.
Напомним, что 18 августа в интервью Общественному телевидению министр здравоохранения РА Анаит Аванесян заявила, что с 1 октября Министерство здравоохранения обяжет хозсубъектов и госведомства Армении вакцинироваться, в противном случае с периодичностью дважды в месяц потребуется предъявление результатов ПРЦ-теста. Аванесян и в парламенте, на вопросы депутатов о том, что ее приказ противоречит действующему законодательству и знакома ли она с ним вообще, ограничилась лишь тем, что сослалась на никому не известную международную практику и форс-мажор.
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|В Армении пройдут Дни европейского наследия
|Арарат Мирзоян примет участие в работах 76-й сессии Генассамблеи ООН
|Первые партии вакцины "Спутник Лайт" произведены в Армении на мощностях предприятия Liqvor Pharmaceuticals
|Мгер Григорян настаивает: Вопрос предоставления коридора через территорию Армении не обсуждается
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|Блок "Айастан" заявил о насущности сформировать новую национальную власть для решения вопросов безопасности
|Страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на разработки и исследования в военной сфере
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|Минздрав Армении сообщает о рекордном суточном росте числа заразившихся коронавирусом
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|Суд в Ереване не разрешил Роберту Кочаряну посетить Москву
|Генпрокуратура Армении в рамках закона о <О конфискации имущества незаконного происхождения> изучает активы 270 лиц
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|Главы МИД Армении и Индии договорились начать содержательные обсуждения по сотрудничеству по конкретным программам
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|Кэролайн Кокс надеется на действенную поддержку международного сообщества в вопросе возвращения армянских пленных
|Посол Нидерландов подтвердил готовность содействовать деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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