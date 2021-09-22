Среда, 22 Сентября 2021 17:17

АрмИнфо.Действующие регулирования Трудового кодекса не содержат требования об увольнении сотрудника, в случае если последний не предоставил согласно приказу ПРЦ-тест или же не вакцинировался. Об этом в ходе пресс-конференции 22 сентября заявил начальник управления занятости Министерства труда и социальных вопросов РА Жора Саргсян.

Он пояснил, что государство, как работодатель предложило внести изменения в Закон РА <Об общественной службе>, инициировав законопроект, который предусматривает право за работодателем освободить сотрудника с занимаемой должности, в случае если последний в течение 30 дней не будет посещать рабочее место из-за отсутствия ПРЦ-теста.

<Но если мы говорим о сотрудниках, чьи отношения регулируются трудовым кодексом, а не отраслевым, то здесь нет подобных регулировок и законопроектов>, - уточнил Саргсян. Он пояснил, что трудовые отношения в частном секторе не рассматривались с подобного ракурса.

Напомним, что 18 августа в интервью Общественному телевидению министр здравоохранения РА Анаит Аванесян заявила, что с 1 октября Министерство здравоохранения обяжет хозсубъектов и госведомства Армении вакцинироваться, в противном случае с периодичностью дважды в месяц потребуется предъявление результатов ПРЦ-теста. Аванесян и в парламенте, на вопросы депутатов о том, что ее приказ противоречит действующему законодательству и знакома ли она с ним вообще, ограничилась лишь тем, что сослалась на никому не известную международную практику и форс-мажор.