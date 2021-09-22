Среда, 22 Сентября 2021 16:12

АрмИнфо.Авиакомпания Red Wings с октября этого года приступает к выполнению авиарейсов в направлении Ростов-на-Дону-Ереван- Ростов-на-Дону, Краснодар-Ереван-Краснодар и Самара-Ереван-Самара.

Как сообщает пресс-служба ЗАО <Международные аэропорты <Армения>, направление Ростов-на-Дону - Ереван - Ростов-на-Дону для желающих будет доступно с 4 октября (по понедельникам); Краснодар - Ереван - Краснодар с 6 октября (по средам); Самара - Ереван - Самара с 7 октября (по четвергам).

Вместе с тем Red Wings будет осуществлять авиаперелеты из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар и Самару, тем самым предоставляя возможность пассажирам летать из Москвы в Ереван и в обратном направлении через один из этих городов.

Напомним, что российская авиакомпания Red Wings, базирующаяся в московском аэропорту Домодедово, приступила к полетам в Армению 18 марта 2018 года. Авиакомпания является крупнейшим эксплуатантом и покупателем российских самолётов Ту-204, оснащённых двигателями ПС- 90А.