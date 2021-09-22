Среда, 22 Сентября 2021 16:09

АрмИнфо. Новый закон "Об административно- территориальном делении Республики Армения" не предусматривает положения, обеспечивающие интересы национальных меньшинств. Таким образом законодатель игнорирует интересы нацменьшинств.

Об этом заявила представитель ассирийской общины Армении Ирина Гаспарян 22 сентября на парламентских слушаниях по вопросу укрупнения общин республики, инициированных постоянной парламентской Комиссией по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды НС.

Напомним, что 8 сентября правительство одобрило пакет поправок к закону "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и "О местном самоуправлении", согласно которому в результате объединения 441 общины в Армении общин станет 37. Укрупнение стартовало с 2016 года и в результате объединения 486 общин уже создано 54 укрупненных общин. После завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Ереван. Процесс не затронет шесть общин Армении, где проживают представители нацменьшинств.

Так, по словам Гаспарян, в результате уже реализованной программы укрупнения общин два села РА - село Димитров (Арташатский регион Араратской области) и село Нор Артагерс (Армавирский регион Армавирской области) на грани исчезновения. В связи с этим представитель общины поинтересовалась причиной игнорирования интересов, нацменьшинств в ходе выработки документа.

По словам другого представителя ассирийской общины - Земфиры Мирзоевой, Полиция РА предоставила министерству территориального развития и инфраструктур неверные данные по количеству представителей нацменьшинств. "Как можно определять национальность исключительно на основе фамилии, или, если мать армянка, то национальность определяется уже без учета мнения родителей ребенка?", - вопрошает Мирзоева, подчеркнув, что из-за этой "оплошности" принимаются неправильные решения.

Гава курдской общины, депутат от фракции "Гражданский договор" Князь Хасанов, в свою очередь, призвал не включать в программу укрупнения общин населенные, где нацменьшинства составляют большинство.

Замминистра территориального развития и инфраструктур Ваче Тертерян, в первую очередь, призвал воздержаться от использования термина "дискриминация", поскольку авторы проекта ставили во главу угла интересы всех граждан РА, вне зависимости от национальности. Как указал замминистра, законодатель только временно воздержался от укрупнения ряда общин, поскольку процесс на практике сулит только положительные развития для жителей данной местности. Помимо этого, как указал он, административно- территориальное деление касается только процесса управления, и ни в коем случае не влияет на культурную, национальную аутентичность. При этом, по его мнению, к вопросам, связанным с культурной автономией нацменьшинств, законодатель может обратиться в других нормативно-правовых актах.

Отметим, что 8 сентября на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть решение Конституционного суда о том, что проведение местного референдума по этому вопросу неконституционно и укрупнение как политический процесс будет решаться только в сфере Национальное собрание - правительство. Политическое решение уже принято, сказал премьер. "Понятно, что должна быть предпринята попытка накалить страсти там, где возможно. Я хочу попросить наших дорогих соотечественников, призвать их не поддаваться подобного рода сантиментам", - сказал Пашинян.