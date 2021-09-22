Среда, 22 Сентября 2021 16:07

АрмИнфо. В отличии от десятков птицефабрик Армении, которые ведут свое начало еще с советских времен Нубарашенская птицефабрика под торговой маркой «Эребуни» была создана с нуля лет 10 назад. За это время компания значительно увеличила штат сотрудников. В первый год создания объем производства мяса птицы составил 400 тонн, в 2020 году – уже 2000 тонн.

Сейчас на птицефабрике ведется строительство. Будут построены новые производственные помещения, оснащенные новейшим немецким оборудованием. Это стало возможно благодаря соглашению с компанией «АКБА Лизинг».

«Вместе с нашим партнером ACBA Leasing мы приобрели птицеводческое оборудование по тем условия, которое сегодня предоставляет государство по программам господдержки. Мы купили 4 птичника, в одном из которых мы сейчас находимся, остальные три уже для кур-несушек, вместимостью 85 тысяч шт.», - говорит Гарегин Макарян, генеральный директор Птицефабрики« Нубарашен.

В феврале следующего года компания будет производить и представит потребителям столовые яйца. На долю местной птицы сейчас в стране приходится 35% рынка, остальная часть импортируется из-за границы. Руководство птицефабрики убеждено, что в следующем году местное производство, если оно будет развиваться такими быстрыми темпами, может превзойти текущие объемы потребления.