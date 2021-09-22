Среда, 22 Сентября 2021 14:28

АрмИнфо. Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил выпуск трехлетних «зеленых» облигаций в тенге объемом 20 млрд по ставке купона 10.5% годовых и листингом на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Данный выпуск полностью соответствует принципам «зеленых» облигаций. Спрос инвесторов превысил размещаемый объем. Инвесторами выступили локальные казахстанские банки, финансовые компании, инвестиционные компании, а также частные инвесторы.

«Для нашего банка — это дебютный выпуск в сегменте ESG. Привлеченные средства в рамках размещения мы планируем направить на финансирование ESG-проектов на территории Казахстана. В 2021 году ЕАБР продолжает развивать передовые международные практики в области ESG. В настоящий момент в Банке разработана новая внутрикорпоративная политика в области экологической и социальной ответственности и корпоративного управления, которая устанавливает правила и процедуры оценки инвестиций по критериям ESG. Также мы сформировали Framework – Политику по выпуску «зеленых» и социальных долговых инструментов ­ позволяющий размещать облигации под ESG-проекты и отчитываться перед инвесторами по использованию привлеченных средств», — сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

"Биржа поддерживает тренд на ответственное инвестирование, который зарождается в нашей стране. Выпуская "зеленые" бонды, организации получают ряд значительных привилегий: помимо льготных условий размещения на KASE, эмитент улучшает собственный имидж, тем самым увеличивая приток новых инвесторов и, привлекая дополнительные ресурсы для экопроектов. Сегодня на нашей бирже размещены ESG-облигации трех эмитентов. Выпуск "зеленых" облигаций ЕАБР привлек наибольшее финансирование – 20 млрд тенге, и является для фондового рынка страны важным событием, подчеркивающим повышение значимости принципов устойчивого развития казахстанской экономики. Надеюсь, что успешный опыт ЕАБР послужит ориентиром и примером для других потенциальных эмитентов финансовых ESG-инструментов. Мы же, со своей стороны, готовы и дальше совершенствовать правила листинга и режимы торгов и активно содействовать распространению лучших практик устойчивого развития", – отметила Председатель Правления KASE Алина Алдамберген.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, и пятое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег – репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".