Среда, 22 Сентября 2021 14:02

АрмИнфо.В Нью-Йорке на полях 76-й сессия Генассамблеи ООН премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Центральной темой беседы на встрече в очном расширенном составе были события в регионе. По словам Ираклия Гарибашвили, важнейшей целью Грузии является поддержание стабильности в регионе, и страна готова выполнять свою миротворческую функцию для обеспечения долгосрочного мира в Кавказском регионе.

На переговорах обсуждались договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном при посредничестве премьер-министра Грузии и при участии США, в результате чего граждане Армении были освобождены, а карты заминированных территорий были переданы Азербайджану. Было отмечено, что данное соглашение является хорошей основой для дальнейшего сотрудничества между соседями.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул особые усилия президента Эрдогана по углублению стратегического партнерства между двумя странами. В центре внимания был приоритетный вопрос расширения политических и экономических связей между Турцией и Грузией. Ожидается, что следующее заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня состоится до конца года.

Стороны обсудили дальнейшее углубление торгово-экономических отношений. Было отмечено, что совместные проекты регионального значения являются хорошим примером эффективного стратегического партнерства, устойчивого развития и надежного сотрудничества Грузии и Турции.

Было отмечено, что большое значение придается формату трехстороннего сотрудничества - Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого стороны обсуждают широкий круг вопросов в различных сферах. Премьер-министр подтвердил и поблагодарил президента Эрдогана за его поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также стремления страны к европейской и евроатлантической интеграции, передает Грузия-онлайн