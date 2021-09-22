Среда, 22 Сентября 2021 12:34

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 4138 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 273 граждан (6,6%), при этом выздоровело 295 человек, скончалось - 20.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 сентября фактическое лечение получает 11 072 пациента.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 254 709 случаев заражения коронавирусом (15,3%), при этом выздоровело 237 263 человека (93,1%), количество летальных исходов достигло 5181 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 664 154 теста на коронавирус