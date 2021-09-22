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АрмИнфо.В Армении 25-26 сентября под девизом "Всеобъемлющее наследие" пройдут Дни европейского наследия.
Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, программа Дней европейского наследия стартует 25 сентября в 19:00 в храме Ереруйк, во время которой прозвучит классическая музыка при участии государственного камерного хора "Ховер" и пианиста Айка Меликяна.
В течение этих двух дней в Армении и в Арцахе более 100 культурных организаций примут посетителей, будет организовано множество культурных мероприятий в соответствии с темой дня: концерты классической музыки, видеопоказы, марши, литературно-музыкальные мероприятия, образовательные, интерактивные программы, встречи-дискуссии, лекции, раскопки и т. д.
В Министерстве также напоминают, что Дни Европы каждый год отмечаются 50 европейских стран, присоединившихся к Европейской культурной конвенции от 1954 года.
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|Блок "Айастан" заявил о насущности сформировать новую национальную власть для решения вопросов безопасности
|Страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на разработки и исследования в военной сфере
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|В Армении по делу о гибели резервиста арестован сослуживец
|Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА
|Суд в Ереване не разрешил Роберту Кочаряну посетить Москву
|Генпрокуратура Армении в рамках закона о <О конфискации имущества незаконного происхождения> изучает активы 270 лиц
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