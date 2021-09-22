Среда, 22 Сентября 2021 12:23

АрмИнфо.В Армении 25-26 сентября под девизом "Всеобъемлющее наследие" пройдут Дни европейского наследия.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, программа Дней европейского наследия стартует 25 сентября в 19:00 в храме Ереруйк, во время которой прозвучит классическая музыка при участии государственного камерного хора "Ховер" и пианиста Айка Меликяна.

В течение этих двух дней в Армении и в Арцахе более 100 культурных организаций примут посетителей, будет организовано множество культурных мероприятий в соответствии с темой дня: концерты классической музыки, видеопоказы, марши, литературно-музыкальные мероприятия, образовательные, интерактивные программы, встречи-дискуссии, лекции, раскопки и т. д.

В Министерстве также напоминают, что Дни Европы каждый год отмечаются 50 европейских стран, присоединившихся к Европейской культурной конвенции от 1954 года.