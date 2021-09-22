Среда, 22 Сентября 2021 11:20

АрмИнфо. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), Министерство экономики Республики Армения и ведущая фармацевтическая компания в Армении, Liqvor Pharmaceuticals, объявляют о производстве первых партий однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает пресс-служба РФПИ. "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". Препарат, произведенный в Армении, будет использоваться для вакцинации населения против коронавируса.

РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Армении на базе компании Liqvor. Валидационные партии "Спутника Лайт" будут направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества, успешное прохождение которого позволит приступить к коммерческому производству.

"Спутник Лайт" был одобрен для применения в Армении 6 сентября текущего года. В феврале 2021 года в стране также было одобрено применение двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации.

Благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран вакцина "Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ и других странах.

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил: "Производство вакцины "Спутник Лайт" совместно с РФПИ и компанией Liqvor в Армении

является важным шагом в развитии фармацевтической отрасли нашей страны. Должен отметить, что это хороший пример сотрудничества между двумя странами в борьбе с эпидемией коронавируса и преодолении его социально-экономических последствий".

В свою очередь генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, прокомментировал Кирилл Дмитриев, в частности отметил:"Налаживание производства однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", которая демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных препаратов против коронавируса, является важным этапом сотрудничества России и Армении в борьбе с пандемией. Локальное производство вакцины "Спутник Лайт" позволит ускорить вакцинацию населения, избежать логистических издержек и быстрее сформировать коллективный иммунитет".

Ключевые преимущества вакцины "Спутник Лайт":

"Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V" - первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса.

"Спутник Лайт" эффективен против новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

"Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики.

Вакцина "Спутник Лайт" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, подтвержденные в ходе более чем 250 клинических исследований, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий (при этом история использования аденовирусов человека в составе вакцин началась с 1953 года).