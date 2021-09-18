Суббота, 18 Сентября 2021 14:59

АрмИнфо. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил, что по его решению были выданы премии депутатам парламента по случаю Дня независимости. Несмотря на критику, глава НС убежден, что решение было правильным.

Накануне вице-спикер Национального собрания, депутат фракции "Айастан" Ишхан Сагателян в ходе традиционных брифингов сообщил, что депутатам парламента, в том числе и оппозиционным, были выплачены премии. По его словам, в нынешних условиях это для них неприемлемо и предосудительно. Оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" заявили, что не воспользуются этими средствами - они либо будут возвращены в государственный бюджет, либо направлены в пограничные общины.

Депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Эрикназ Тигранян поспешила заверить, что "по случаю Дня независимости премии получили не только депутаты и аппарат Национального собрания, но и весь госаппарат, публичные служащие, лица, занимающие госдолжности". "Они получили символические награды в виде премий и обусловлено это предстоящим празднованием Дня независимости Армении", - отметила Тигранян. Размер премий колеблется в зависимости от занимаемой должности.

"По моим данным, все сотрудники госаппарата получат премии в связи с 30-летием Независимости, и я принял решение, что суммы должны быть выплачены также аппарату НС и депутатам", -заявил Симонян в беседе с журналистами.

Коснувшись заявления оппозиционных фракций направить данные средства на благотворительные цели, глава НС отметил, что при желании они сами могли бы найти, выделить средства на эти цели, в частности, строительство школы в каком-нибудь пограничном районе