|Ален Симонян настаивает: решение выдать премии депутатам было правильным
|Блок "Айастан" заявил о насущности сформировать новую национальную власть для решения вопросов безопасности
|Страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на разработки и исследования в военной сфере
|Инцидент с гражданским автобусом, перевозившим детей на трассе Горис-Капан, итог многолетней госполитики армяноненавистничества - Татоян
|Бывший посол США в Армении - в Ереване
|Минздрав Армении сообщает о рекордном суточном росте числа заразившихся коронавирусом
|В Армении по делу о гибели резервиста арестован сослуживец
|Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА
|Суд в Ереване не разрешил Роберту Кочаряну посетить Москву
|Генпрокуратура Армении в рамках закона о <О конфискации имущества незаконного происхождения> изучает активы 270 лиц
|Пашинян на совместном заседании ОДКБ и ШОС призвал к более тесному взаимодействию на уровне правоохранительных органов и спецслужб
|Новое направление сотрудничества Туркменистана с Арменией: в центре внимания онлайн встречи биржевая деятельность.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Омбудсмен Армении представил результаты работ по сбору фактов в Сюнике
|Армения заинтересована всей представляемой линейкой оружия ORSIS: Главный конструктор
|Успокойтесь! Ко Дню независимости Армении премии получат все госслужащие
|Угроза Баку подать встречный иск против Армении в Международный суд ООН - за пределами международного права: Депутат НС
|В парламенте Армении депутатам выдали премии: вице-спикер
|Фракция “Айастан” обвиняет власть в госизмене
|Политик: Действующая Конституция вынуждает Пашиняна трансформироваться в диктатора
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 26 человек
|Эксперт: Ситуация у Воротана - отражение отсутствия у Армении транспортной стратегии
|Блок "Айастан" планирует действия для нейтрализации угроз государственности и предотвращения "отуречивания" Армении
|Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации
|Главы МИД Армении и Индии договорились начать содержательные обсуждения по сотрудничеству по конкретным программам
|Пашинян и Раиси обсудили региональные процессы и бесперебойную организацию грузоперевозок между РА и ИРИ
|Москва довела свою позицию о совместных учениях Азербайджана и Турции на Каспии до Баку
|Развитие на трассе Горис-Капан требует скорейшего запуска процесса делимитации- демаркации армяно-азербайджанской границы: Захарова
|В парламенте РА будет сформирована Группа дружбы Армения-США: спикер НС
|Папикян о ситуации на трассе Горис-Капан: риски не были учтены, поскольку там работают российские пограничники
|Спикер НС с послом ИРИ обсудили ситуацию на межгосударственной дороге Горис- Капан
|Правительство предоставит дополнительное финансирование Министерству здравоохранения
|Кэролайн Кокс надеется на действенную поддержку международного сообщества в вопросе возвращения армянских пленных
|Посол Нидерландов подтвердил готовность содействовать деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Замглавы Араратской области назначен начальником Уголовно-исполнительной службы, а губернатор региона передумал уходить в отставку
|Правительство Армении предложило сократить новогодние праздники
|Пашинян указал на необходимость модернизации и наращивания потенциала КС ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями
|Прогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивость
|Эксперт: Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее цели
|Станислав Зась: Следующая сессия СКБ состоится в конце 2022 года в Ереване
|Единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений возглавил начальник ССС Армении
|Больше половины сотрудников госаппарата Армении по положению на конец августа вакцинировались: Глава аппарата премьера
|Вторые сутки подряд в Армении регистрируют свыше 700 случаев заражения коронавирусом
|Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили перспективы армяно-таджикских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Азербайджанская полиция задержала двух иранских водителей, а Армения возвращает Ирану арестованных
|Совет попечителей Всеармянского Фонда "Айастан" по итогам аудита не зафиксировал злоупотреблений и растрат - Пашинян
|Начальник Генштаба ВС принял новоназначенного военного атташе США в Армении
|Армен Григорян: Армения готова как можно скорее начать процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
|Пашинян об остановке иранских грузов: это сделано, возможно, в ответ на непредоставление коридора через территорию Армении
|Посол США о ситуации на дороге Горис-Капан: есть необходимость всеобъемлющего урегулирования
|Капельное орошение. 5 вопросов и ответов от Конверс Банка:
|Армения и Россия обсудили возможности укрепления двусторонних отношений в культурной и научно-образовательной сферах
|Пашинян на саммите ОДКБ представит приоритеты Армении в период председательства в организации
|Спикер НС РА: Переформирование парламентской группы дружбы <Армения-Индия> будет иметь важное значение в расширении межпарламентского сотрудничества
|Роберт Кочарян поручил членам блока "Айастан" привлечь внимание общественности к проблемам
|Апелляционный уголовный суд в Ереване на месяц отложил слушания по делу Кочаряна и других
|Посол США в РА: мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен - он останется на повестке дня Минской группы
|Сюникская область является приоритетной с точки зрения работы посольства США: Вице-посол
|Читать больше
АрмИнфо. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил, что по его решению были выданы премии депутатам парламента по случаю Дня независимости. Несмотря на критику, глава НС убежден, что решение было правильным.
Накануне вице-спикер Национального собрания, депутат фракции "Айастан" Ишхан Сагателян в ходе традиционных брифингов сообщил, что депутатам парламента, в том числе и оппозиционным, были выплачены премии. По его словам, в нынешних условиях это для них неприемлемо и предосудительно. Оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" заявили, что не воспользуются этими средствами - они либо будут возвращены в государственный бюджет, либо направлены в пограничные общины.
Депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Эрикназ Тигранян поспешила заверить, что "по случаю Дня независимости премии получили не только депутаты и аппарат Национального собрания, но и весь госаппарат, публичные служащие, лица, занимающие госдолжности". "Они получили символические награды в виде премий и обусловлено это предстоящим празднованием Дня независимости Армении", - отметила Тигранян. Размер премий колеблется в зависимости от занимаемой должности.
"По моим данным, все сотрудники госаппарата получат премии в связи с 30-летием Независимости, и я принял решение, что суммы должны быть выплачены также аппарату НС и депутатам", -заявил Симонян в беседе с журналистами.
Коснувшись заявления оппозиционных фракций направить данные средства на благотворительные цели, глава НС отметил, что при желании они сами могли бы найти, выделить средства на эти цели, в частности, строительство школы в каком-нибудь пограничном районе
|Ален Симонян настаивает: решение выдать премии депутатам было правильным
|Блок "Айастан" заявил о насущности сформировать новую национальную власть для решения вопросов безопасности
|Страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на разработки и исследования в военной сфере
|Инцидент с гражданским автобусом, перевозившим детей на трассе Горис-Капан, итог многолетней госполитики армяноненавистничества - Татоян
|Бывший посол США в Армении - в Ереване
|Минздрав Армении сообщает о рекордном суточном росте числа заразившихся коронавирусом
|В Армении по делу о гибели резервиста арестован сослуживец
|Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА
|Суд в Ереване не разрешил Роберту Кочаряну посетить Москву
|Генпрокуратура Армении в рамках закона о <О конфискации имущества незаконного происхождения> изучает активы 270 лиц
|Пашинян на совместном заседании ОДКБ и ШОС призвал к более тесному взаимодействию на уровне правоохранительных органов и спецслужб
|Новое направление сотрудничества Туркменистана с Арменией: в центре внимания онлайн встречи биржевая деятельность.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Омбудсмен Армении представил результаты работ по сбору фактов в Сюнике
|Армения заинтересована всей представляемой линейкой оружия ORSIS: Главный конструктор
|Успокойтесь! Ко Дню независимости Армении премии получат все госслужащие
|Угроза Баку подать встречный иск против Армении в Международный суд ООН - за пределами международного права: Депутат НС
|В парламенте Армении депутатам выдали премии: вице-спикер
|Фракция “Айастан” обвиняет власть в госизмене
|Политик: Действующая Конституция вынуждает Пашиняна трансформироваться в диктатора
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 26 человек
|Эксперт: Ситуация у Воротана - отражение отсутствия у Армении транспортной стратегии
|Блок "Айастан" планирует действия для нейтрализации угроз государственности и предотвращения "отуречивания" Армении
|Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации
|Главы МИД Армении и Индии договорились начать содержательные обсуждения по сотрудничеству по конкретным программам
|Пашинян и Раиси обсудили региональные процессы и бесперебойную организацию грузоперевозок между РА и ИРИ
|Москва довела свою позицию о совместных учениях Азербайджана и Турции на Каспии до Баку
|Развитие на трассе Горис-Капан требует скорейшего запуска процесса делимитации- демаркации армяно-азербайджанской границы: Захарова
|В парламенте РА будет сформирована Группа дружбы Армения-США: спикер НС
|Папикян о ситуации на трассе Горис-Капан: риски не были учтены, поскольку там работают российские пограничники
|Спикер НС с послом ИРИ обсудили ситуацию на межгосударственной дороге Горис- Капан
|Правительство предоставит дополнительное финансирование Министерству здравоохранения
|Кэролайн Кокс надеется на действенную поддержку международного сообщества в вопросе возвращения армянских пленных
|Посол Нидерландов подтвердил готовность содействовать деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Замглавы Араратской области назначен начальником Уголовно-исполнительной службы, а губернатор региона передумал уходить в отставку
|Правительство Армении предложило сократить новогодние праздники
|Пашинян указал на необходимость модернизации и наращивания потенциала КС ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями
|Прогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивость
|Эксперт: Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее цели
|Станислав Зась: Следующая сессия СКБ состоится в конце 2022 года в Ереване
|Единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений возглавил начальник ССС Армении
|Больше половины сотрудников госаппарата Армении по положению на конец августа вакцинировались: Глава аппарата премьера
|Вторые сутки подряд в Армении регистрируют свыше 700 случаев заражения коронавирусом
|Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили перспективы армяно-таджикских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Азербайджанская полиция задержала двух иранских водителей, а Армения возвращает Ирану арестованных
|Совет попечителей Всеармянского Фонда "Айастан" по итогам аудита не зафиксировал злоупотреблений и растрат - Пашинян
|Начальник Генштаба ВС принял новоназначенного военного атташе США в Армении
|Армен Григорян: Армения готова как можно скорее начать процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
|Пашинян об остановке иранских грузов: это сделано, возможно, в ответ на непредоставление коридора через территорию Армении
|Посол США о ситуации на дороге Горис-Капан: есть необходимость всеобъемлющего урегулирования
|Капельное орошение. 5 вопросов и ответов от Конверс Банка:
|Армения и Россия обсудили возможности укрепления двусторонних отношений в культурной и научно-образовательной сферах
|Пашинян на саммите ОДКБ представит приоритеты Армении в период председательства в организации
|Спикер НС РА: Переформирование парламентской группы дружбы <Армения-Индия> будет иметь важное значение в расширении межпарламентского сотрудничества
|Роберт Кочарян поручил членам блока "Айастан" привлечь внимание общественности к проблемам
|Апелляционный уголовный суд в Ереване на месяц отложил слушания по делу Кочаряна и других
|Посол США в РА: мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен - он останется на повестке дня Минской группы
|Сюникская область является приоритетной с точки зрения работы посольства США: Вице-посол
|Читать больше
|Политик: Действующая Конституция вынуждает Пашиняна трансформироваться в диктатора
|Эксперт: Ситуация у Воротана - отражение отсутствия у Армении транспортной стратегии
|Прогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивость
|Эксперт: Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее цели
|Политик: Для Армении наиболее актуальна президентская система
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности