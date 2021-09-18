Суббота, 18 Сентября 2021 13:06

АрмИнфо.По положению на 11:00 18 сентября в Армении зарегистрировано 253 093 инфицированных коронавирусом, только за прошедшие сутки - 1011 новых случаев.

Согласно информации министерства здравоохранения Армении, в настоящее время фактическое лечение получают 11 190 человек, выздоровели 235 599 (накануне - 569 пациентов), скончались 5 117 пациентов (16 человек за сутки). Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, когда летальный исход наступил по другим причинам. Общее число таких случаев - 1 187.

В целом, были проведены 1 646 018 тестов на коронавирус (7 018 тестов было проведено накануне).