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АрмИнфо. Военнослужащий арестован за нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, сообщает Следственный комитет Армении.
Согласно информации, в СК продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по делу о смертельном огнестрельном ранении одного военнослужащего и огнестрельных ранениях еще одного военнослужащего.
"В результате неотложных следственных и иных судебно-процессуальных действий выявлен ряд обстоятельств происшествия, имеющих существенное значение для расследования, в том числе личность лица, совершившего очевидное преступление, являющимся военнослужащим той же воинской части.
Ранее сообщалось, что последний был задержан по подозрению в нарушении правил воинской службы или несения дежурства.
При совокупности полученных достаточных доказательств ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 365 (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлекшее за собой тяжкие последствие) Уголовного кодекса РА. Орган, ведущий производство, обратился в суд с ходатайством о его аресте в качестве меры пресечения, которое было удовлетворено.
Расследование продолжается", - говорится в сообщении следственного органа.
Как сообщалось ранее, 13 сентября, около 22:00, около 22:00 на одном из боевых постов, расположенных на юго-восточном направлении Армении, по предварительным данным, вследствие нарушения правил организации боевой службы смертельное огнестрельное ранение получил сержант запаса 43-летний Мкртыч Сережаевич Овакимян.
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