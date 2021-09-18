Arminfo.info




 Суббота, 18 Сентября 2021 11:56
Наира Бадалян

Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА

Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян накануне провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение продолжительным развитием армяно-французских привилегированных отношений, подтвердили свою заинтересованность в расширении многопрофильного сотрудничества.  Достигнута договоренность более детально обсудить перспективы активизации взаимодействия в сфере экономики в ближайшем будущем, в том числе за счет реализации новых программ развития в Армении.

Главы МИД коснулись нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.  Арарат Мирзоян отметил, что Армения и армянский народ высоко оценивают позицию и шаги правительства и парламента Франции, проявленные в дни агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха и в последующий период.

Стороны также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, возникшим в результате 44-дневной войны. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул важность немедленной репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.

Была затронута ситуация, сложившаяся вследствие проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Подчеркнута необходимость приложить усилия для деэскалации и стабилизации ситуации.

Министр Арарат Мирзоян поблагодарил французскую сторону за продолжительную поддержку в борьбе с COVID-19. 


Лента новостей
Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РАГлавы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА
Суд в Ереване не разрешил Роберту Кочаряну посетить МосквуСуд в Ереване не разрешил Роберту Кочаряну посетить Москву
Генпрокуратура Армении в рамках закона о <О конфискации имущества незаконного происхождения> изучает активы 270 лицГенпрокуратура Армении в рамках закона о <О конфискации имущества незаконного происхождения> изучает активы 270 лиц
Пашинян на совместном заседании ОДКБ и ШОС призвал к более тесному взаимодействию на уровне правоохранительных органов и спецслужбПашинян на совместном заседании ОДКБ и ШОС призвал к более тесному взаимодействию на уровне правоохранительных органов и спецслужб
Новое направление сотрудничества Туркменистана с Арменией: в центре внимания онлайн встречи биржевая деятельность.  Новое направление сотрудничества Туркменистана с Арменией: в центре внимания онлайн встречи биржевая деятельность.  
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Омбудсмен Армении представил результаты работ по сбору фактов в СюникеОмбудсмен Армении представил результаты работ по сбору фактов в Сюнике
Армения заинтересована всей представляемой линейкой оружия ORSIS: Главный конструкторАрмения заинтересована всей представляемой линейкой оружия ORSIS: Главный конструктор
Успокойтесь! Ко Дню независимости Армении премии получат все госслужащиеУспокойтесь! Ко Дню независимости Армении премии получат все госслужащие
Угроза Баку подать встречный иск против Армении в Международный суд ООН - за пределами международного права: Депутат НСУгроза Баку подать встречный иск против Армении в Международный суд ООН - за пределами международного права: Депутат НС
В парламенте Армении депутатам выдали премии: вице-спикерВ парламенте Армении депутатам выдали премии: вице-спикер
Фракция “Айастан” обвиняет власть в госизменеФракция “Айастан” обвиняет власть в госизмене
Политик: Действующая Конституция вынуждает Пашиняна трансформироваться в диктатораПолитик: Действующая Конституция вынуждает Пашиняна трансформироваться в диктатора
За сутки от коронавируса в Армении скончалось 26 человекЗа сутки от коронавируса в Армении скончалось 26 человек
Эксперт: Ситуация у Воротана - отражение отсутствия у Армении транспортной стратегииЭксперт: Ситуация у Воротана - отражение отсутствия у Армении транспортной стратегии
Блок Блок "Айастан" планирует действия для нейтрализации угроз государственности и предотвращения "отуречивания" Армении
Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминацииАрмения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации
Главы МИД Армении и Индии договорились начать содержательные обсуждения по сотрудничеству по конкретным программамГлавы МИД Армении и Индии договорились начать содержательные обсуждения по сотрудничеству по конкретным программам
Пашинян и Раиси обсудили региональные процессы и бесперебойную организацию грузоперевозок между РА и ИРИПашинян и Раиси обсудили региональные процессы и бесперебойную организацию грузоперевозок между РА и ИРИ
Москва довела свою позицию о совместных учениях Азербайджана и Турции на Каспии до БакуМосква довела свою позицию о совместных учениях Азербайджана и Турции на Каспии до Баку
Развитие на трассе Горис-Капан требует скорейшего запуска процесса делимитации- демаркации армяно-азербайджанской границы: ЗахароваРазвитие на трассе Горис-Капан требует скорейшего запуска процесса делимитации- демаркации армяно-азербайджанской границы: Захарова
В парламенте РА будет сформирована Группа дружбы Армения-США: спикер НСВ парламенте РА будет сформирована Группа дружбы Армения-США: спикер НС
Папикян о ситуации на трассе Горис-Капан: риски не были учтены, поскольку там работают российские пограничникиПапикян о ситуации на трассе Горис-Капан: риски не были учтены, поскольку там работают российские пограничники
Спикер НС с послом ИРИ обсудили ситуацию на межгосударственной дороге Горис- КапанСпикер НС с послом ИРИ обсудили ситуацию на межгосударственной дороге Горис- Капан
Правительство предоставит дополнительное финансирование Министерству здравоохраненияПравительство предоставит дополнительное финансирование Министерству здравоохранения
Кэролайн Кокс надеется на действенную поддержку международного сообщества в вопросе возвращения армянских пленныхКэролайн Кокс надеется на действенную поддержку международного сообщества в вопросе возвращения армянских пленных
Посол Нидерландов подтвердил готовность содействовать деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ в регионеПосол Нидерландов подтвердил готовность содействовать деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ в регионе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Замглавы Араратской области назначен начальником Уголовно-исполнительной службы, а губернатор региона передумал уходить в отставкуЗамглавы Араратской области назначен начальником Уголовно-исполнительной службы, а губернатор региона передумал уходить в отставку
Правительство Армении предложило сократить новогодние праздникиПравительство Армении предложило сократить новогодние праздники
Пашинян указал на необходимость модернизации и наращивания потенциала КС ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиямиПашинян указал на необходимость модернизации и наращивания потенциала КС ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями
Прогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивостьПрогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивость
Эксперт: Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее целиЭксперт: Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее цели
Станислав Зась: Следующая сессия СКБ состоится в конце 2022 года в ЕреванеСтанислав Зась: Следующая сессия СКБ состоится в конце 2022 года в Ереване
Единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений возглавил начальник ССС АрменииЕдиный орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений возглавил начальник ССС Армении
Больше половины сотрудников госаппарата Армении по положению на конец августа вакцинировались: Глава аппарата премьераБольше половины сотрудников госаппарата Армении по положению на конец августа вакцинировались: Глава аппарата премьера
Вторые сутки подряд в Армении регистрируют свыше 700 случаев заражения коронавирусомВторые сутки подряд в Армении регистрируют свыше 700 случаев заражения коронавирусом
Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили перспективы армяно-таджикских отношенийНикол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили перспективы армяно-таджикских отношений
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Азербайджанская полиция задержала двух иранских водителей, а Армения возвращает Ирану арестованныхАзербайджанская полиция задержала двух иранских водителей, а Армения возвращает Ирану арестованных
Совет попечителей Всеармянского Фонда Совет попечителей Всеармянского Фонда "Айастан" по итогам аудита не зафиксировал злоупотреблений и растрат - Пашинян
Начальник Генштаба ВС принял новоназначенного военного атташе США в АрменииНачальник Генштаба ВС принял новоназначенного военного атташе США в Армении
Армен Григорян: Армения готова как можно скорее начать процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границыАрмен Григорян: Армения готова как можно скорее начать процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы
Пашинян об остановке иранских грузов: это сделано, возможно, в ответ на непредоставление коридора через территорию АрменииПашинян об остановке иранских грузов: это сделано, возможно, в ответ на непредоставление коридора через территорию Армении
Посол США о ситуации на дороге Горис-Капан: есть необходимость всеобъемлющего урегулированияПосол США о ситуации на дороге Горис-Капан: есть необходимость всеобъемлющего урегулирования
Капельное орошение. 5 вопросов и ответов от Конверс Банка:Капельное орошение. 5 вопросов и ответов от Конверс Банка:
Армения и Россия обсудили возможности укрепления двусторонних отношений в культурной и научно-образовательной сферахАрмения и Россия обсудили возможности укрепления двусторонних отношений в культурной и научно-образовательной сферах
Пашинян на саммите ОДКБ представит приоритеты Армении в период председательства в организацииПашинян на саммите ОДКБ представит приоритеты Армении в период председательства в организации
Спикер НС РА: Переформирование парламентской группы дружбы <Армения-Индия> будет иметь важное значение в расширении межпарламентского сотрудничестваСпикер НС РА: Переформирование парламентской группы дружбы <Армения-Индия> будет иметь важное значение в расширении межпарламентского сотрудничества
Роберт Кочарян поручил членам блока Роберт Кочарян поручил членам блока "Айастан" привлечь внимание общественности к проблемам
Апелляционный уголовный суд в Ереване на месяц отложил слушания по делу Кочаряна и другихАпелляционный уголовный суд в Ереване на месяц отложил слушания по делу Кочаряна и других
Посол США в РА: мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен - он останется на повестке дня Минской группыПосол США в РА: мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен - он останется на повестке дня Минской группы
Сюникская область является приоритетной с точки зрения работы посольства США:  Вице-посолСюникская область является приоритетной с точки зрения работы посольства США:  Вице-посол
Политик: Для Армении наиболее актуальна президентская системаПолитик: Для Армении наиболее актуальна президентская система
За сутки в Армении  22 человека скончалось от коронавирусаЗа сутки в Армении  22 человека скончалось от коронавируса
У министра экономики Армении уже 6-й по счету заместительУ министра экономики Армении уже 6-й по счету заместитель
Замглавы административного района Кентрон города Еревана обвиняется в избиении подчиненногоЗамглавы административного района Кентрон города Еревана обвиняется в избиении подчиненного
Клиенты Банка ВТБ (Армения) получают начисление пенсии до 2-го рабочего дня каждого месяцаКлиенты Банка ВТБ (Армения) получают начисление пенсии до 2-го рабочего дня каждого месяца
Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и ФРГ обсудили вопросы двустороннего взаимодействияРуководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и ФРГ обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Ален Симонян: Для Армении приоритетным остается вопрос немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в АзербайджанеАлен Симонян: Для Армении приоритетным остается вопрос немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане
Читать больше



Эксперты
Политик: Действующая Конституция вынуждает Пашиняна трансформироваться в диктатораПолитик: Действующая Конституция вынуждает Пашиняна трансформироваться в диктатора
Эксперт: Ситуация у Воротана - отражение отсутствия у Армении транспортной стратегииЭксперт: Ситуация у Воротана - отражение отсутствия у Армении транспортной стратегии
Прогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивостьПрогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивость
Эксперт: Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее целиЭксперт: Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее цели
Политик: Для Армении наиболее актуальна президентская системаПолитик: Для Армении наиболее актуальна президентская система
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности