Суббота, 18 Сентября 2021 11:56

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян накануне провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение продолжительным развитием армяно-французских привилегированных отношений, подтвердили свою заинтересованность в расширении многопрофильного сотрудничества. Достигнута договоренность более детально обсудить перспективы активизации взаимодействия в сфере экономики в ближайшем будущем, в том числе за счет реализации новых программ развития в Армении.

Главы МИД коснулись нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Арарат Мирзоян отметил, что Армения и армянский народ высоко оценивают позицию и шаги правительства и парламента Франции, проявленные в дни агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха и в последующий период.

Стороны также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, возникшим в результате 44-дневной войны. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул важность немедленной репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.

Была затронута ситуация, сложившаяся вследствие проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Подчеркнута необходимость приложить усилия для деэскалации и стабилизации ситуации.

Министр Арарат Мирзоян поблагодарил французскую сторону за продолжительную поддержку в борьбе с COVID-19.