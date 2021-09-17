Пятница, 17 Сентября 2021 21:28

АрмИнфо. В рамках реализации Закона <О конфискации имущества незаконного происхождения>, вступившего в силу год назад Генпрокуратура Армении в одновременном режиме изучает дела 270 лиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурорами предприняты многочисленные действия, направленные на комплексное и эффективное выполнение работ, предприняты шаги для подготовки к ним различных госорганов, органов местного самоуправления, ряда других организаций. В рамках исследований прокуратура направила около 2200 запросов, 165 поручений дано в направлении оперативно-розыскных мероприятий. В суды первой инстанции было подано 30 заявлений на получение информации о банковской, кредитной, страховой, коммерческой или нотариальной тайне, которые были удовлетворены. Для определения рыночной стоимости имущества незаконного происхождения прокуратурой было назначено 14 экспертиз, 7 из которых были завершены.

Прокуратура напоминает, что согласно закону, рассматривается и возможность заключения мировых соглашений с лицами, подозреваемыми в незаконном обогащении, при условии возврата государству не менее 75% от стоимости активов незаконного происхождения.

За год органами прокуратуры выявлено 90 объектов недвижимости незаконного происхождения. 19 объектов движимого имущества, долевое участие обвиняемых лиц в 21 компании, а также наличные средства на общую сумму 21,7 млрд драмов (около $43 млн).