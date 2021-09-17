Пятница, 17 Сентября 2021 17:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в Душанбе принял участие в совместном заседании глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в заседании в очном и удаленном формате приняли участие главы государств-членов двух организаций. В ходе заседания была обсуждена сложившаяся в Афганистане ситуация.

В своей речи премьер-министр Пашинян приветствовал глав государств и делегаций и отметил, что за прошедшие годы ШОС утвердилась в качестве значимой площадки взаимодействия по вопросам региональной безопасности и сотрудничества. "Наша встреча проходит в период, когда кардинальные изменения в Афганистане создали совершенно новую ситуацию в стране. Их характер оказывает значимое влияние не только на развитие в стране и в регионе, но и на обстановку и дальнейшее развитие событий в мире в целом. Мы внимательно следим за развитием событий в Афганистане и вокруг него. Озвученные на начальном этапе заявления о завершении боевых действий, о всеобщей амнистии правительственным чиновникам, о намерениях по созданию коалиционного инклюзивного правительства, соблюдения прав женщин в рамках исламской правовой системы и о стремлении искоренить наркопроизводство в стране, было с оптимизмом воспринято мировым сообществом? Скорая и полная реализация таких мер способствовало бы установлению мира, порядка и стабильности в стране.

Однако, вынуждены констатировать, что на данном этапе эти намерения пока не находят конкретного отражения в предпринимаемых Талибаном шагах?

Уверены, что залогом долгосрочного урегулирования ситуации в Афганистане является справедливый политический процесс с вовлеченностью всех афганцев, представленностью всех этнических и религиозных общин страны.

Для этого крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и подтвердили готовность разрешать существующие разногласия исключительно путем диалога и переговоров.

Как государство-член ОДКБ, хотели, чтобы по всему периметру зоны ответственности ОДКБ, во всех регионах коллективной безопасности царили мир и спокойствие.

Армения крайне заинтересована в эффективном сдерживании угрозы международного терроризма в регионе ОДКБ и ШОС. При отсутствии своевременной адекватной реакции он может привести к дальнейшей радикализации ситуации и проникновению террористических сетей в соседние страны, и особенно, в конфликтные зоны.

Мы решительно осуждаем терроризм и экстремизм во всех их формах и проявлениях. Особенно неприемлемым является использование отдельными странами террористических формирований для достижения определенных военно-политических целей.

В этой связи, призываем к более тесному диалогу и взаимодействию, в первую очередь на уровне правоохранительных органов и специальных служб, с целью обмена информацией и опытом, а также эффективного проведения совместных действий по нейтрализации террористической угрозы в рамках существующих механизмов нашей Организации", - сказал Никол Пашинян.