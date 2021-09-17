Пятница, 17 Сентября 2021 17:31

АрмИнфо.В рамках реализации «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы» сегодня, 17 сентября 2021 года состоялась онлайн встреча представителей Министерства финансов и экономики Туркменистана, Ашхабадской фондовой биржи и Армянской фондовой биржи.

С туркменской стороны на встрече присутствовали заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Тойлы Маликов, начальник управления государственных финансов и экономической политики Галина Романова, заместитель начальника Управления лицензирования и контроля лицензионной деятельности Дурдыева Айсолтан Гурбановна Вр. И О генерального директора Ашхабадской фондовой биржи Мырат Сапаров.

Армянскую фондовую биржу представляли Генеральный директор Айк Еганян, директор по рыночным операциям, замдиректора Левон Мовсисян, директор отдела листинга Лусине Маргарян и начальник отдела по связям с общественностью Лилит Бабаян.

Стороны заметили, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Армения имеет хорошую основу и активно развивается в различных сферах экономики. Было также отмечено, что нынешняя встреча призвана стать основой сотрудничества в биржевой деятельности и послужит прочным основанием для расширения имеющейся базы торгово-экономических связей, налаживания контактов заинтересованных кругов, обмена опытом и придаст новый импульс в развитии внешнеэкономических связей двух добрососедских стран. Замминистра финансов и экономики Туркменистана отметил о важной роли деятельности Туркмено-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, являющейся одним из механизмов продолжения вышеотмеченного сотрудничества, уделив особое внимание приоритетным направлениям сотрудничества и сферам, представляющим взаимный экономический интерес.

Состоялся очень конструктивный обмен информацией о формировании и деятельности Армянской и Ашхабадской фондовых бирж. Было констатировано, что так как Армянская фондовая биржа функционирует на рынке уже 20 лет, а Ашхабадская только с 2016 года, то у туркменской стороны есть чему поучится у своих армянских коллег. Прозвучали много интересующих для Ашхабадской фондовой биржи вопросов, на что представители Армянской биржи с большим удовольствием делились своим опытом.

В заключении туркменская сторона выступила с предложением заключить Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве на рынке ценных бумаг, который послужит хорошей основой для дальнейшего более тесного сотрудничества. В свою очередь армянские биржевики поприветствовали данную инициативу туркменской стороны вывести сотрудничество в качественно новый уровень и выразили готовность всячески способствовать и поделиться своим накопившимся огромным опытом в этой сфере.